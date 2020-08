En oktoberdag for godt 60 år siden blev det kraftigste atomvåben, som nogensinde er produceret og testet, detoneret over Novaja Zemlja i det nordlige Rusland.

Nu er tidligere, fortrolige optagelser af eksplosionen blevet frigivet.

Det er Ruslands atomagentur, Rosatom, som for at markere landets atomindustris 75 års jubilæum har delt en 30 minutter lang dokumentar om brintbomben.

Den sovjetiske prøvesprængning, som også kaldes 'Tsar bomben', og som fandt sted 30. oktober 1961 klokken 11.32 - Moskva-tid -, regnes som den kraftigste atomeksplosion nogensinde.

'Tsar-bomben' er det kraftigste atomvåben, som nogensinde er produceret og testet. Foto: ROSATOM Vis mere 'Tsar-bomben' er det kraftigste atomvåben, som nogensinde er produceret og testet. Foto: ROSATOM

Derfor er det - ikke overraskende - ganske fængende optagelser, der indgår i dokumentaren.

Godt 22 minutter inde ser man et russisk bombefly med kurs mod Novaja Zemlja, en russisk ø i Ishavet i det nordlige Rusland. Lige over øen, slipper flyet den 27.000 kilo tunge bombe og flyver videre.

Bombens fart sænkes af en faldskærm, men da den når 4.000 meter over landskabet, eksploderer den. En eksplosion der er så stor, at den danner ildkugle med en diameter på 20 kilometer, en 60 kilometer høj paddehattesky og et jordskælv, der kunne registreres over hele kloden.

Optagelserne af brintbomben blev fanget fra flere vinkler af adskillige kameraer, som var opstillet henholdsvis på jorden og ombord på russiske luftfartøjer.

Eksplosion fra 'Tsar-bomben' var så stor, at den dannede en 65.000 meter høj røgsky. Foto: ROSATOM Vis mere Eksplosion fra 'Tsar-bomben' var så stor, at den dannede en 65.000 meter høj røgsky. Foto: ROSATOM

Brintbomben, der blev udviklet mellem 1956 og 1961, hvor Sovjetunionen lå i 'atomvåbenkapløb' med USA, var angiveligt 3300 gange kraftigere end den amerikanske atombombe, som jævnede den japanske by Hiroshima med jorden mod slutningen af Anden Verdenskrig.

Dermed var 'Tsar bomben' også langt kraftigere end USAs kraftigste atomeksplosion, 'Castle Bravo,' som fandt sted i 1954 og blev forårsaget af en brintbombe på 15 megaton.