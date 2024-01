Den grynede video varer 79 sekunder.

Herpå kan man se seks mindre busser anført af et udrykningskøretøj køre hen til det store fly og parkere ved siden af det. Se videoen øverst i artiklen

Ifølge russiske myndigheder skulle det være et bevis for, at den russiske version af omstændighederne omkring det mystiske flystyrt ved Belgorod tidligere på ugen er sand.

For ifølge Ruslands Efterforskningskomite, der fredag har lagt videoen på Telegram, er der tale om »optagelser af ukrainske krigsfanger, der går ombord på et Il-76-fly, der styrtede ned i Belgorod-regionen som følge af et terrorangreb«.

Ulykkesstedet. Foto: Ruslands Efterforskningskomite/EPA/Ritzau Scanpix

Fra Ruslands side har man således hele tiden hævdet, at der blandt de i alt 74 omkomne på flyet var 65 ukrainske krigsfanger, der skulle være del af udveksling.

Og at ukrainsk militær skulle have skudt flyet ned.

Fra ukrainsk side har man omvendt bekræftet, at der skulle finde en fangeudveksling sted onsdag, hvor det militære transportfly styrtede ned. Herfra er der dog sået tvivl om, hvem der præcist var ombord på Il-76-flyet.

Man har dog hverken bekræftet eller afvist at stå bag en nedskydning af flyet.

Også det statslige russiske nyhedsbureau Tass har omtalt videoen fra Ruslands Efterforskningskomite:

»De ukrainske fanger forlod busserne og gik ombord på flyet,« lyder det her.

På de grynede optagelser kan man ganske rigtigt se nogle sorte prikker, der ligner mennesker, bevæge sig mellem busser og fly.

Det er dog ikke til at se, hvor mange personer der er. Eller hvad der er endnu vigtigere: Hvem de er.

Rester af flyet. Foto: Ruslands Efterforskningskomite/EPA/Ritzau Scanpix

Ligeledes er det heller ikke fra anden side verificeret, hvornår optagelserne er fra, hvor de er fra. Eller om der overhovedet er tale om det fly, der onsdag styrtede ned.

Videoen er uden lyd.

Samtidig har den russiske præsident, Vladimir Putin, i en udtalelse også fredag nævnt hændelsen.

»Jeg vil bede efterforskningskomiteen om at offentliggøre så mange omstændigheder vedrørende denne forbrydelse som muligt, så også folk i Ukraine kan finde ud af, hvad der virkelig skete,« sagde han:

»Efterforskningsenhederne arbejder på hvert eneste stykke fakta, der hele tiden bliver mere og mere omfattende.«

Vladimir Putin afviste samtidig, at Rusland selv skulle have skudt flyet ned, fordi det ikke ville være muligt på grund af landets luftforsvarssystemer, der gør det »umuligt at angribe egne fly«.

»Jeg ved ikke, om de (Ukraine, red.) gjorde det med vilje, eller om det var en fejl. Men det er tydeligt, at de gjorde det,« sagde han.

Mykhail Podolyak, rådgiver for den ukrainske præsident Voldomyr Zelenskyj, har kaldt Putin-udtalelserne for »klassisk disinformation«.