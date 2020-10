Rusland advarer om, at indsættelse af krigere fra Syrien og Libyen i Nagorno-Karabakh er ekstremt farligt.

Præsidenterne fra Rusland, USA og Frankrig arbejder torsdag på en fælles erklæring om krisen i Nagorno-Karabakh. Det skriver det russiske nyhedsbureau Interfax.

Frankrig og Rusland havde tidligere optrappet opfordringer til en øjeblikkelig våbenhvile mellem Aserbajdsjan og etniske armenske styrker i enklaven Nagorno-Karabakh.

Rusland advarer samtidig om, at indsættelse af krigere fra Syrien og Libyen i Nagorno-Karabakh er ekstremt farligt. Det skriver Tass.

Armeniens forsvarsministerium undersøger rapporter om, at der skulle være krigere fra Syrien blandt Aserbajdsjans soldater og enheder.

I Tyrkiet siger præsident Recep Tayyip Erdogan, at der ikke kan komme en våbenhvile i stand, før "armenske besættelsesstyrker trækker sig tilbage fra Nagorno-Karabakh".

Der var torsdag modstridende meldinger om, at en helikopter var blevet skudt ned af armenske styrker. Det blev afvist af Aserbajdsjan.Samtidig blev mindst én civil meldt dræbt under et påstået armensk bombardement.

I den største by, Stepanakert, blev der tidligt torsdag hørt eksplosioner, og antiluftskyts blev slået til.

Indbyggere siger til nyhedsbureauet AFP, at byen blev angrebet af droner.

Meldinger fra begge sider tyder på, at omkring 130 mennesker har mistet livet i kampene, som hovedsageligt består af udveksling af artilleri.

Der udbrød kampe i weekenden mellem Aserbajdsjan og Armenien om den omstridte bjergregion Nagorno-Karabakh.

Området ligger i Aserbajdsjan og er kontrolleret af armenske separatister, men internationalt er området anerkendt som en del af Aserbajdsjan.

Konflikten har ulmet i over 30 år. Nagorno-Karabakh er hovedsageligt bosat af armeniere, der løsrev sig med en erklæring i 1991.

Løsrivelsen udløste en krig i 1990'erne, hvor over 30.000 blev dræbt. Der blev indgået en våbenhvile i 1994, men konflikten har siden skabt mange stærke spændinger. Også mellem Rusland og Tyrkiet.

Armenien støttes af Rusland, mens Aserbajdsjan støttes af Tyrkiet.

/ritzau/Reuters