Rusland er i gang med at forstærke sig i Ukraine med tropper, der kommer langvejs fra. Måske helt fra Japan.

»Rusland søger i stigende grad at generere yderligere tropper for at styrke og erstattet tab i personnel. Det er sandsynligt, at Rusland har vanskeligt ved at gennemføre offensive operationer mod en vedholdende ukrainsk modstand.«

Sådan skrev det britiske forsvarsministerium i den daglige efterretningsbriefing på Twitter omkring situationen i Ukraine tirsdag aften i denne uge. Man tilføjede:

»Rusland omplacerer sine styrker fra så langt væk fra dets østlige militærdistrikt, stillehavsflåden og Armenien. Man søger også i stigende grad at udnytte uregelmæssige kilder som private militærvirksomheder, syrere og andre lejesoldater.«

Derfor vakte det formentlig opsigt rundt omkring, da kollegerne i det japanske forsvarsministerium onsdag morgen dansk tid delte fotos af russiske krigsfartøjer, som havde passeret igennem det japanske Tsugaru-stræde - med kurs mod vest.

»Skibene kan transportere tropper, kampkøretøjer osv. mobiliseret til Ukraine,« konstaterede det japanske forsvarsministerium.

Allerede om tirsdagen havde japanerne publiceret adskillige fotos af en stribe andre russiske flådefartøjer, heriblandt en ubåd, som i løbet af mandag angiveligt var passeret igennem samme Tsugaru-stræde.

Men kan der virkelig være tale om, at Rusland nu er i gang med at forstærke sig i området omkring Ukraine med tropper, der skal rejse så langt for at komme dertil?

Overfor B.T. siger militæranalytiker Jens Wenzel Kristoffersen fra Center for Militære Studier ved Københavns Universitet, at det er vanskeligt at konkludere, at skibene skal bruges omkring Ukraine.

»Der er meget, meget langt at rejse til søs fra Japan og ind til Sortehavet. Det vil tage 10 til 15 dage for dem at nå frem med den hastighed, de skibe har. Mindst,« siger Jens Wenzel Kristoffersen.

»I forhold til det samlede antal styrker, som kan være ombord, så er det forholdsvis lidt i forhold til for alvor at forstærke sig i Ukraine. Så jeg mener umiddelbart ikke, at det er sandsynligt, at de skal hele den lange vej, siger han.

»Men jeg er ikke inde i hovedet på den russiske flådeadmiral, og der er sket ting tidligere fra russisk side i denne krig, som umiddelbart har virket uforståelige,« tilføjer Jens Wenzel Kristoffersen dog.

