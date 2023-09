Kampagnerne har været i gang siden slutningen af juni.

Her har Rusland forsøgt at hverve soldater i nabolande som Armenien og Kasakhstan til at kæmpe på russisk side i Ukraine.

Det skriver det britiske forsvar på det sociale medie X i sin seneste opdatering om krigen.

»Rusland ønsker sandsynligvis at undgå yderligere upopulære, hjemlige mobiliseringer forud for præsidentvalget i 2024,« lyder det:

Rusland mangler konstant nye soldater til slagmarken i Ukraine. Foto: Yuri Kochetkov/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Rusland mangler konstant nye soldater til slagmarken i Ukraine. Foto: Yuri Kochetkov/EPA/Ritzau Scanpix

»Ved at udnytte udenlandske statsborgere vil det være muligt for Kreml at skaffe sig mere mandskab til krigsindsatsen, hvor tabstallene er stigende.«

I onlinereklamer lokkes der i landene med lønninger i omegnen af 35.325 kroner.

Og der er ligeledes registreret specifikke forsøg på at rekruttere nye soldater til den sultne russiske krigsmaskine i Kasakhstan-regionen Kostanay, hvor der er en større koncentrationen af etniske russere.

Men forsøgene på at rekruttere udenlandsk er også foregået inden for Ruslands grænser.

For britisk forsvar påpeger videre, at centralasiatiske migranter i landet er blevet lokket med lønninger på cirka 28.500 kroner – samt ikke mindst en hurtig behandling af ansøgninger om russisk statsborgerskab.

Der skulle være mere end seks millioner migranter fra Centralasien i Rusland. Det omfatter lande som Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan, Usbekistan, Afghanistan og Mongoliet.

Og så skulle usbekiske migrantarbejder i den russisk-besatte ukrainske by Mariupol have fået en overraskelse ved ankomsten.

Her har de fået konfiskeret deres pas og er blevet tvunget til at slutte sig til den russiske hær.

Det vides ikke med sikkerhed, hvor store tab Rusland har haft i Ukraine. Men de seneste opgørelser hos vestlige kilder taler om 300.000 døde og sårede.