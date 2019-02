Amerikanske Paul Whelan skulle være fængslet frem til 28. februar, men det er forlænget frem til 28. maj.

Fredag har en domstol i Rusland valgt at forlænge fængslingen af en amerikaner, der er mistænkt for spionage i landet. Det skriver Reuters, der citerer det russiske nyhedsbureau RIA.

Paul Whelan, der både har amerikansk, britisk, canadisk og irsk pas, blev anholdt i Rusland på et hotel 28. december.

Ved anholdelsen oplyste den russiske efterretningstjeneste, at der ville blive indledt en spionageretssag mod ham.

Domstolen i den russiske storby Moskva besluttede, at Whelan skulle forblive fængslet frem til 28 maj. Før hed det, at han skulle blive siddende til 28. februar.

Fængslingen er blevet forlænget med en begrundelse om, at efterforskere har brug for mere tid til at se på sagen.

Den russiske efterretningstjeneste anholdte Whelan, efter en uidentificeret person gav ham et drev med klassificeret information. Whelans advokat har dog sagt, at hans klient var af den tro, at det var feriebilleder.

Advokat har tidligere sagt, at Whelan er anklaget for spionage og risikerer op til 20 års fængsel.

Familien til den 48-årige marinesoldat har sagt, at han var i Rusland for at deltage i sin vens bryllup. Familien afviser, at han var i Rusland for at spionere.

Samtidig har den amerikanske ambassade i Rusland klaget over, at russiske myndigheder ikke lader Paul Whelan videregive tilladelse til, at konsulatet må bringe flere detaljer om hans sag.

Ifølge ambassaden er det første gang, at de russiske efterforskningsmyndigheder ikke lader anholdte amerikanske borgere videregive en såkaldt frivillig fraskrivelse.

Sagen har betydet, at forholdet mellem USA og Rusland er blevet yderligere skærpet. Også en anden amerikansk statsborger - den private aktiehandler Michael Calvey - er tilbageholdt.

/ritzau/