Rusland opfatter salg af S-400-missiler til Tyrkiet som en allerede gennemført handel, siger Putin-talsmand.

Rusland fordømmer, at USA angiveligt har givet Tyrkiet et ultimatum i en strid om tyrkernes køb af det russiske luftforsvarssystem S-400.

Kremls talsmand, Dmitrij Peskov, siger, at Rusland opfatter salget af jord-til-luft-missilsystemet S-400 til Tyrkiet som en handel, der allerede er gennemført.

Udtalelserne fra Peskov, som er præsident Vladimir Putins talsmand, var en kommentar til rapporter fra den amerikanske tv-station CNBC om, at amerikanerne har givet Tyrkiet en frist på på to uger til at opgive handlen med S-400.

- Generelt set anser vi ultimative krav som værende noget ekstremt negativt, og vi opfatter et ultimatum som dette for at være uacceptabelt, siger Peskov.

Kreml henviser til, at Tyrkiets ledere, deriblandt præsident Recep Tayyip Erdogan, i mange sammenhænge har udtalt, at købet af de russiske missiler er gennemført.

- Det er vores udgangspunkt, og aftalen bliver ført ud i livet, pointerer den russiske præsidents talsmand.

