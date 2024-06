Broen, som forbinder Krim-halvøen og Rusland, har pludselig fået en nabo.

En hel flåde af store pramme, der typisk er et gammelt skib i dårlig stand, er nu ankret på en lige linje blot 500 meter sydvest for broen, og det er der en god grund til, skriver TV 2.

Broen, der har overlevet flere ukrainske angreb, er nemlig stadig oven vande, men nu tyder det på, at Rusland forbereder sig på flere angreb ved Kerch-strædet, som broen står i.

Det første skib dukkede op omkring 12. maj, hvor der 1. juni lå ni.

Og det sker som et led i flere tiltag, der skal sikre, at broen kan modstå angreb, siger talsmand for den sydlige del af Ukraines hærstyrker, Dmitrij Pletenjuk, til tv-kanalen Freedom.

»De forsøger at beskytte bygningsværket med de pramme, vi kan se på satellitbillederne. Der er primært missiler, de beskytter mod. Prammene ligger, så missiler skal tage fejl af dem og broen,« siger han.

Rusland ønsker dermed, at eventuelle missiler skal ramme prammene og ikke broen, ifølge Pletenjuk.

Han uddyber, at Rusland også har sejlet de 12 til 14 patruljebåde og krigsskibe, der tidligere holdt vagt, tilbage.

Men det betyder ikke, at overvågningen af broen er blevet mindsket.

Ifølge talsmanden er der nemlig stor aktivitet i luften, så Rusland hele tiden har mulighed for at skyde missiler, der har retning mod broen, ned.