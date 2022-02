I de selvudråbte republikker i det østlige Ukraine har de russisk støttede separatister indkaldt alle våbenføre mænd til militæret.

Samtidig bliver civile evakueret, og meldingerne om eksplosioner i grænseområderne stiger.

Udsigterne til et forestående angreb og en decideret krig er nu i høj grad intensiveret. Det fastslår Rusland-ekspert og lektor ved Forsvarsakademiet Claus Mathiesen, som også har et bud på, hvornår det kan risikere at ske.

»Jeg synes, det er væsentlig mere sandsynligt nu, end det hidtil har været.«

Med den nuværende udvikling, som spiller ind i Ruslands narrativ, tror Claus Mathiesen derfor mere på en væbnet konflikt end en diplomatisk løsning. Det handler blandt andet om, at de seneste dages hændelser styrker Ruslands militære begrundelse for krig.

Og det er her nyhederne fra konfliktfyldte Lugansk og Donetsk i det østlige Ukraine kommer ind i billedet.

For mener Rusland og Putin, at de russisk talende ukrainere er under decideret angreb, så vil han gribe ind og beskytte dem.

Allerede nu har de russisk støttede separatister påbegyndt en omfattende evakuering af civile til Rusland og en militær mobilisering af alle våbenføre mænd ud fra påstanden om, at Ukraine vil angribe regionerne.

»For mig er det tydeligvis orkestreret af Kremel (russisk regering, red.),« siger Claus Mathiesen.

Samtidig nævner han også rygterne om, at Rusland planlægger at invadere Ukraines hovedstad Kiev og udskifte regeringen.

Amerikanerne fastholder, at der snarest kan komme en russisk invasion, og det samme gør Claus Mathiesen.

»Søndag 20. februar slutter både vinter-OL og den russisk militære øvelse med Hviderusland. Det kan være tidspunktet,« siger han.

De næste tegn på, at det trækker op til egentlige krigshandlinger, vil være flere beskydninger langs kontaktlinjerne mellem Ukraine og Rusland. Derudover mener Claus Mathiesen fra Forsvarsakademiet, at man skal holde øje med flere cyberangreb og øget misinformation.

»Og det kan ske hurtigt.«

Spørgsmålet er samtidig, hvad en egentlig krig kan betyde for Danmark.

Her vurderer Claus Mathiesen, at en invasion af de to selvudråbte republikker i det østlige Ukraine vil forværre forholdet mellem Rusland og NATO. Men sker der en decideret invasion af hovedstaden Kiev, så vil det i højere grad nærme sig noget fra Den Kolde Krig.

»Vi kommer i så fald til at bruge flere samfundsressourcer på at afskrække Rusland,« siger Claus Mathiesen.

»Vi vil også skulle til at forholde os mere til en militær konfrontation, end vi har gjort det i de seneste tre årtier.«