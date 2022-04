Alle lande har brug for atomvåben.

Det er den besked, Putin sender til hele verden. Det er Rusland-ekspert og tidligere efterretningsrådgiver i Det Hvide Hus Fiona Hills klare vurdering af Putins gerninger siden invasionen af Ukraine i et interview med BBC's Radio 4.

Den udmelding kommer efter, at Rusland har testaffyret 'Satan 2'-missilet, som er i stand til at ramme mål på op til 18.000 kilometers afstand.

Det sker, efter NATO-landene er begyndt at lufte ideen om at sende endnu flere våben til Ukraine.

»Situationen med atomvåben er noget, som alle skal være bekymret for på globalt plan. Vladimir Putin forsøger at fortælle hele verden, at de har brug for atomvåben,« siger Fiona Hill.

Fiona Hill mener, at verden står et farligere sted, end man nogensinde gjorde under Den Kolde Krig.

Hun peger blandt andet på Japan og Sydkorea som nationer, som bør revurdere deres holdning til at have atomvåben, så de ikke er afhængige af USA.

»Den eneste grund til at hele verden ikke bare sender alle våben, de har til Ukraine, er, at de ved, at Putin har atomvåben, og han er ikke bange for at bruge dem,« siger Fiona Hill og tilføjer.

»Vi er et helt nyt sted, hvor vi aldrig har været før og derfor kræves der robust diplomati fra hele verden,« siger Fiona Hill.