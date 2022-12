Lyt til artiklen

»Danmark og Sverige nægter os adgang.«

Talskvinde for det russiske udenrigsministerium, Maria Zakharova, siger, at Rusland bliver nægtet adgang til at efterforske Nord Stream hændelsen.

Det fremgår af en tale, som Zakharova afholdt tidligere på dagen, som nyhedsbureauet Reuters har været med til at transmittere.

»De danske og svenske myndigheder har udtrykt en hårdhændet modvilje mod at samarbejde med Rusland om dette spørgsmål (Nord Stream-hændelsen, red.). Og det er på trods af en formel appel sendt af formanden for regeringen i Den Russiske Føderation, Mikhail Misjustin, til disse landes regeringschefer,« siger hun og fortsætter:

»Hvad siger det? At de er bange for at lade Rusland gå ind i efterforskningen, at de er bange for, at verden vil finde ud af, hvad de har lavet i alle disse år og hvad det førte til - og hvem der står bag manipulationer på verdens energimarkeder.«

De eksplosioner, som forårsagede skader på gasledningerne Nord Stream 1 og 2, skyldes sabotage.

Det fastslog den svenske kammeranklager, Mats Ljungqvist, i oktober ifølge SVT.

Han har ledet forundersøgelsen af lækagerne på de to gasforbindelser, der løber fra Rusland til Tyskland via Bornholm.

B.T. arbejder på en kommentar fra Udenrigsministeriet.