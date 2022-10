Lyt til artiklen

Mandag morgen var nok en gang fyldt med terror i luften over den ukrainske hovedstad, Kyiv.

Men i modsætning til sidste mandag, hvor krydsermissiler smadrede ned over dele af hovedstaden, så var det denne mandag en ny slags våben.

I løbet af morgenen og formiddagen er billeder dukket op af dem på sociale medier.

Såkaldte kamikazedroner på himlen over Kyiv fulgt af billeder af paniske civile og journalister, der søger ly. I enkelte tilfælde når dronerne deres mål.

Det har været fremme i et stykke tid, at Rusland skulle have været på militær shoppetur. Og morgenens rædsler i Kyiv var formentlig resultatet.

»Det var for nogle måneder siden, at jeg første gang begyndte at høre om, at Rusland var ude at forsøge at købe selvmordsdroner i Iran og artilleri fra Nordkorea,« siger lektor ved Forsvarsakamiet Claus Mathiesen.

»Og nu kan vi se, at Rusland i hvert fald har haft held med deres indkøbstur i Iran,« uddyber han.

Mandag var Iran officielt ude at sige, at de ikke har solgt selvmordsdroner til Rusland.

Men Claus Mathiesen er ikke i tvivl om, hvor de kommer fra.

»Man kan næsten ikke forestille sig andet end, at det er Iran. Det er kamikazedroner af typen Shahed 136. Det har man også kunnet se på billeder fra Ukraine,« siger Claus Mathiesen.

Den dronetype er ganske store og kan bære omkring 40 kilo sprængstof. Og derfor undrer det også den danske ekspert, at russerne bruger dem, som de gør.

»Russerne har brugt de her droner til at angribe civile i mandagsmorgen-trafikken midt i Kyiv og andre steder. De bruger dem også til at angribe civil infrastruktur,« siger Claus Mathiesen.

En drone flyver over Kyiv mandag morgen. (Foto: Sergei SUPINSKY / AFP) Foto: SERGEI SUPINSKY Vis mere En drone flyver over Kyiv mandag morgen. (Foto: Sergei SUPINSKY / AFP) Foto: SERGEI SUPINSKY

Og det er helt bevidst, at selvmordsdronerne rammer civile, fortæller Claus Mathiesen.

For som det er tilfældet med langt de fleste droner, så sidder der nemlig en person bag og styrer dem i et eller andet omfang.

Og så begynder vi også at nærme os et yderst kontroversielt område.

»Det er imod de gængse vedtagne regler for krig, som man vedtog efter Anden Verdenskrig, når man helt bevidst angriber civile,« siger Claus Mathiesen.

»Det er blandt andet også derfor, at Ukraine kalder Rusland for en terrorstat,« uddyber eksperten.

Claus Mathiesen forstår dog ikke, hvad Rusland har gang i. For de bruger dronerne på en måde, der ikke giver mening rent taktisk og strategisk, forklarer han.

»Det giver ikke mening for mig, at russerne bruger dem på den her måde mod civile. De her droner er beregnet til militære mål. Men det viser for mig, at Rusland er presset. Det går dårligt med deres landkrig, så nu forsøger de at skræmme den ukrainske befolkning,« fortæller eksperten.

Han regner dog ikke med, at russerne får succes med deres forehavende.

»Det kommer nok nærmere til at have den modsatte effekt, at den ukrainske befolkning bliver endnu mere stålsat,« siger han.