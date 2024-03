USA's præsident har beskyldt præsident Vladimir Putin for at være skyld i Aleksej Navalnyjs pludselige død.

Vestens reaktion på Aleksej Navalnyjs død er "uacceptabel", men udtalelser fra USA og Europa kommer ikke til at skade Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Det siger Kremls talsmand, Dmitrij Peskov, mandag ifølge Reuters.

- Vi anser det for at være fuldstændig uacceptabelt at komme med den slags utålelige udtalelser - for at sige det ligeud, siger Peskov.

- Disse udtalelser kan selvfølgelig ikke skade vores statsleder.

Blandt andet har USA's præsident, Joe Biden, konstateret, at Putin er ansvarlig for, at Navalnyj er død. Det gjorde Biden allerede få timer efter, at den russiske oppositionspolitikers død fredag blev offentligt kendt.

Peskov siger ifølge nyhedsbureauet AFP, at udtalelserne om Navalnyjs død er "vulgære".

Ifølge talsmanden for Kreml fortsætter undersøgelsen af dødsårsagen. Det er altså endnu ikke fastlagt, hvorfor Navalnyj døde.

På spørgsmålet om, hvordan Putin reagerede på nyheden om Navalnyjs død, svarer Peskov:

- Jeg har ikke noget at tilføje.

/ritzau/