Vestlige lande har blandet sig i russiske anliggender forud for næste måneds valg, siger Ruslands regering.

Moskva. Ruslands regering siger, at den har beviser på, at visse vestlige lande har blandet sig i Ruslands interne anliggender. Indblandingen er sket forud for det russiske præsidentvalg i næste måned.

Det siger Maria Sakharova, der er talskvinde for det russiske udenrigsministerium, torsdag ifølge Reuters.

Hun taler om "visse vestlige landes destruktive indblanding" i russiske anliggender og understreger, at en "sådan aktivitet må stoppe".

- Hvis det ikke stopper, må vi træffe skrappe modforanstaltninger, siger hun.

Det fremgår ikke umiddelbart, hvilke vestlige lande der ifølge den russiske regering har blandet sig i Ruslands anliggender, og på hvilken måde.

USA har anklaget Rusland for at have blandet sig i valgkampen op til det amerikanske præsidentvalg i november 2016, hvor Donald Trump vandt.

/ritzau/Reuters