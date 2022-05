Lyt til artiklen

»Det er en rædselsfuld måde at dø på.«

Det er en brutal og kontant udmelding fra den danske ekspert, når det kommer til Ruslands brug af våben i Ukraine.

Putins tropper har nemlig taget en række ekstreme og voldsomme våben i brug i kampen for at indtage nabolandet.

Blandt dem er de termobariske våben.

De er ikke nye. Men Ruslands brug af våbentypen i Ukraine er bedre dokumenteret nu end før i historien.

Karsten Marrup, der er chef for Center for Luftoperationer på Forsvarsakademiet, har et indgående kendskab til mange våbentyper, herunder termobariske våben.

»De fungerer på den måde, at der først er en eksplosion med syntetisk brændstof, der spredes. Den bliver fulgt op af en ny eksplosion, som antænder brændstoffet,« forklarer Karsten Marrup.

Han fortæller, at termobariske våben er specielt godt til én ting. Dræbe mennesker.

»Trykbølgen fra normalt sprængstof stoppes eller reduceres af mure eller naturlige forhindringer. Men det gælder ikke termobariske våben, da skyen af brændstof fordeler sig rundt i luften. Og derfor har de blandt andet vist sig særligt gode mod ukrainske skyttegrave,« forklarer Karsten Marrup.

»Det er et voldsomt våben, for trykket i det er helt anderledes end traditionelle våben. Og det er særligt effektivt mod mennesker,« uddyber han.

Verden har tidligere kendt til termobariske våben. USA gjorde eksempelvis flittigt brug af dem i Afghanistan. Her var de nyttige mod al-Qaeda, der i mange tilfælde havde baser i grotter i bjergene.

Her fungerede termobariske våben bedre end traditionelle våben, da de kunne nå ned i bjerggrotter og dræbe de tiltænkte mål.

Måden, termobariske våben dræber på, er da også både effektiv og yderst brutal.

»Hvis man står inde i den sky af brændstof, som bliver udløst ved den første eksplosion, så brænder man ganske enkelt levende. Og hvis man har trukket vejret, så brænder man også op indefra,« forklarer Karsten Marrup.

På trods af den brutale natur i de termobariske våben, så er de ikke forbudt i krig, som det er tilfældet ved kemiske, biologiske og nukleare våben.

Men på grund af de termobariske våbens måde at dræbe på – upræcist og ufokuseret – så er der en særlig fare for, at civile kan blive ofre, fortæller Karsten Marrup.

»Når man bruger sådan et våben, skal man sikre sig, at man overholder krigens love og gør alt for ikke at ramme civile. Under krigen i Ukraine er der meget, der peger på, at russerne ikke går op i civiles liv. Det er både Mariupol og Kharkiv eksempler på,« siger Karsten Marrup.

Det er dog ikke kun de termobariske våben, som er blandt det uhyggelige arsenal, Rusland har sluppet løs over Ukraine.

På sociale medier er der dukket en række videoer op af noget, der ved første øjekast kan ligne en slags fyrværkeri.

Men det næsten smukke syn er i virkeligheden det, der beskrives som 'dødsregn'.

Det er en våbentype, der kaldes termit. Og det er væsentlig mere brutalt, end det lyder.

Termit er nemlig en slags brændende metalpulver, der kan brænde sig igennem, metal, beton, hele bygninger ved en temperatur på omkring 2.400 grader celsius.

»Jeg har ikke set mange eksempler på, at Rusland har benyttet termitvåben i Ukraine. Men ét sted er ved Azovstal-værket i Mariupol,« siger Karsten Marrup.

»Det er meget effektivt og uhyggeligt våben, der kan brænde mennesker ihjel, men dets primære formål er bekæmpelse af materiel for eksempel kanoner,« uddyber han.