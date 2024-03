USA bør ikke beskylde Rusland for at stå bag Aleksej Navalnyjs død uden retsmedicinske beviser, mener Rusland.

Rusland opfordrer USA til at afvente resultatet af de retsmedicinske undersøgelser, før amerikanerne beskylder de russiske myndigheder for at være skyld i oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyjs død.

Det skriver det statslige russiske nyhedsbureau Tass ifølge Reuters.

Opfordringen kommer fra Ruslands udenrigsministerium.

- Et menneskes død er altid en tragedie.

- Det er interessant, hvorfor en russisk statsborgers død i en russisk straffekoloni har vist sig at være vigtigere og synes værre for Det Hvide Hus og Udenrigsministeriet (i USA, red.), end at en amerikansk journalist, Gonzalo Lira, er blevet tortureret til døde i et ukrainsk fængsel.

- I stedet for vilkårlige anklager er det bedre at udvise tilbageholdenhed og vente på de officielle retsmedicinske undersøgelser, skriver Ruslands udenrigsministerium på beskedtjenesten Telegram.

Gonzalo Lira, som ministeriet nævner, var en chilensk-amerikansk debattør. Han kritiserede offentligt Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Lira døde på et hospital i Ukraine 11. januar. Forinden sad han flere måneder i fængsel i Ukraine. Han blev i foråret 2023 anholdt af ukrainsk politi og sigtet for at sprede russisk propaganda om krigen i Ukraine.

Aleksej Navalnyj har omvendt kritiseret Ruslands invasion af nabolandet og har i årevis været en torn i øjet på det russiske styre og ikke mindst Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Navalnyj er den mest fremtrædende russiske kritiker af præsidenten.

Han har siden 2013 fået flere domme. Han er blandt andet dømt for underslæb, bedrageri, ekstremisme og for at overtræde sine vilkår under en prøveløsladelse.

I 2020 blev Navalnyj alvorligt syg under en flyrejse. Han blev indlagt på et hospital i Tyskland, og det stod klart, at han var blevet forgiftet.

Politikeren overlevede dog og vendte efter endt behandling tilbage til Rusland, hvor han blev anholdt.

Meldingen om Navalnyjs død kom fredag fra de russiske fængselsmyndigheder. Hans familie eller advokater har dog ikke bekræftet dødsfaldet.

Navalnyj havde siden december opholdt sig i en straffekoloni i det nordligste Rusland.

/ritzau/