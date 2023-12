Jamala, Eurovisionvinder med sang om Krim-tatarerne, tiltales af Rusland og fængsles in absentia.

Rusland har onsdag tiltalt Jamala, den ukrainske vinder af Det Europæiske Melodi Grand Prix i 2016, og anholdt hende in absentia for at sprede "falske oplysninger" om den russiske hær.

Kort efter at Rusland invaderede Ukraine sidst år, forbød den russiske regering kritik af det militære angreb. Tusindvis af russere blev siden dømt for at agitere og protestere mod krigen.

I en erklæring onsdag fra anklagemyndigheden i Moskva anklages Jamala for at have lagt en video på sociale medier, som spreder løgne om den russiske invasion.

Her hedder det, at Jamala er motiveret af "nationalt had" mod den russiske hær. Hun vil blive anholdt, hvis hun sætter fod på russisk jord.

- Den kriminelle tiltale vil blive overdraget til distriktsdomstolen Basmanny i Moskva til videre behandling, lyder det.

40-årige Jamalas fulde navn er Susana Jamaladinova. Hun er ukrainsk statsborger. Hun vandt Det Europæiske Melodi Grand Prix Melodi i 2016 med sin sang "1944".

Den handler om Sovjetunionens deportering af de oprindelige beboere på Krim, tatarerne.

Sangen blev dengang mødt med vrede fra russiske politikere. De mente, at den var alt for politisk.

Hendes sang vandt. Men det var efter en neglebider, hvor den russiske sang havnede som nummer tre.

Efter invasionen i Ukraine i februar sidste år blev Rusland smidt ud af den ekstremt populære sangkonkurrence.

Jamala har gentagne gange fordømt den russiske invasion i Ukraine og er en højlydt fortaler for tatarerne.

Internationale organisationer siger, at undertrykkelse af tatarerne er taget til, siden Rusland annekterede den ukrainske halvø Krim i 2014.

Jamala nedstammer selv fra tatarerne.

Hun blev i sidste uge sat på en russisk liste over eftersøgte. Men det er først onsdag, at anklagerne mod hende er blevet udpenslet.

/ritzau/AFP