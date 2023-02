Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Rusland anklager Ukraine for i nær fremtid at ville gennemføre et angreb på den omstridte, prorussiske udbryderrepublik Transnistrien – forklædt i russiske militæruniformer.

Det sker to dage efter, at Vladimir Putin ophævede et vigtigt dekret.

Det statslige russiske nyhedsbureau Tass citerer Ruslands forsvarsministerium for, at Ukraine 'forbereder en bevæbnet provokation' mod Transnistrien – som er en lille prorussisk udbryderrepublik i Moldova – 'i nær fremtid'.

Det skulle ifølge russerne ske som en såkaldt false-flag-operation – et angreb, hvor man får det til at se ud som om, det er udført af andre end en selv.

»Som påskud for en invasion er det planlagt at iscenesætte en påstået offensiv af russiske tropper fra Transnistriens territorium. For at gøre dette vil de ukrainske sabotører, der deltager i den iscenesatte invasion, være klædt i uniformer fra Den Russiske Føderations væbnede styrker,« skriver det russiske forsvarsministerium på sin Telegram-kanal.

Det sker kort efter, at Putin ophævede et for Moldova meget vigtigt dekret.

I 2012 gav Rusland i dekretet tilsagn om, at en løsning på Transnistrien-konflikten skulle ske med respekt for Moldovas suverænitet og territoriale integritet, men tirsdag ophævede Putin dekretet, skriver TV 2.

Transnistrien ligger mellem floden Dnestr og grænsen til Ukraine, og der er udstationeret russiske soldater i udbryderrepublikken, som har eksisteret siden 1990, men ikke er internationalt anerkendt.

I forbindelse med ophævningen af dekretet har Rusland også tilkendegivet, at man vil reagere på alle forsøg på at ændre grænsen mellem Ukraine og Transnistrien.

Det russiske forsvarsministerium kommer ikke med nogle beviser for det påståede nært forestående ukrainske 'false-flag-angreb' – og Moldovas regering afviser på det kraftigste de russiske påstande. Det skriver CNN.

Derimod har Moldovas præsident Maia Sandu anklaget Rusland for at planlægge et kupforsøg i Moldova og at inddrage Transnistrien i krigen mod Ukraine.

Sidste år var der flere eksplosioner i Transnistrien – som mistænkes for at være 'false flag'-operationer fra russisk side.