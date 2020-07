Ivan Safronov er sigtet for forræderi og risikerer 20 års fængsel. Han mistænkes for samarbejde med Tjekkiet.

En tidligere højprofileret russisk journalist, der senere blev rådgiver for lederen af det russiske rumagentur, er tirsdag blevet sigtet for forræderi i Rusland.

30-årige Ivan Safronov er blevet varetægtsfængslet i foreløbigt to måneder. Han mistænkes for at have videregivet statshemmeligheder.

Ivan Safronov arbejdede tidligere for både erhvervsavisen Kommersant og den liberale avis Vedomosti. Han var en af Ruslands mest respekterede journalister, der beskæftigede sig med forsvaret.

Tirsdag blev han anholdt af den russiske sikkerhedstjeneste, FSB. Trods store protester mod hans tilbageholdelse besluttede en domstol i Moskva senere på dagen at varetægtsfængsle ham.

Efter retsmødet fortalte en af Safronovs forsvarsadvokater, Yevgenij Smirnov, at den tidligere journalist er mistænkt for at have samarbejdet med den tjekkiske efterretningstjeneste siden 2012.

Ivan Safronov risikerer op til 20 år i fængsel.

Anholdelsen af ham har udløst store protester blandt hans støtter. Tidligere tirsdag indtog flere demonstranter gaderne i Moskva for at vise deres utilfredshed med anholdelsen af Safronov.

Ifølge den uafhængige observatørgruppe OVD-Info, der overvåger tilbageholdelser under politiske protester, blev 25 personer tilbageholdt af myndighederne under tirsdagens demonstrationer.

Ivan Pavlov, der leder Ivan Safronovs hold af forsvarsadvokater, siger, at det er første gang i næsten 20 år, at en journalist er blevet anklaget for statsforræderi i Rusland.

På sociale medier argumenterer Safronovs støtter for, at anklagerne mod ham er et svar på hans artikler, der har fornærmet personer i Ruslands elite.

Ifølge FSB har Ivan Safronov indsamlet fortrolige oplysninger om det russiske militær, det russiske forsvar og den russiske sikkerhedstjeneste. Herefter skulle han have videregivet oplysningerne til efterretningstjenesten i et Nato-land.

Forsvarsadvokat Yevgenij Smirnov siger, at Safronov mistænkes for at have viderebragt oplysninger om Ruslands militære samarbejde med Afrika og Mellemøsten i 2017 til Tjekkiet.

Den russiske regering afviser, at anholdelsen af Safronov har noget at gøre med hans tidligere arbejde som journalist.

/ritzau/AFP