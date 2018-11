En artikel i avisen Information om et russisk skib med våben i lasten vækker russisk vrede.

Det russiske udenrigsministerium afviser fredag, at russiske skibe sejler gennem dansk farvand med våben uden at oplyse Danmark om det.

Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Afvisning henviser til en artikel i Information, der 6. november skrev, at skibet Sparta III passerede gennem Østersøen gennem dansk farvand ud i Nordsøen.

Først da skibet havde passeret Skagen blev det oplyst, at skibet fragtede en last af den højeste klassifikation for farligt gods, skrev Information.

Udenrigsministeriet i Rusland mener, at Informations historie er opspind.

- Avisen hævder, at den russiske besætning bevidst undlod at oplyse Danmark om, at skibet var lastet med militær last. Det danske medie henviser til nogle anonyme eksperter for at viderebringe en falsk påstand om russisk våbensmugling, skriver ministeriet ifølge Tass.

I Informations historie optræder en række navngivne kilder såsom Siemon Wezeman, der er seniorforsker i det svenske fredsforskningsinstitut Sipri, og Jørgen Staun, der er Ph.d. og lektor i international politik ved Forsvarsakademiet.

Derudover optræder en vagtchef ved Forsvarets Operationscenter, som ikke er navngiven.

Derudover optræder ordet "smugling" ikke i artiklen.

- Derudover hævder de (Information, red.) med dækning i falske dokumenter, at andre russiske skibe transporterer våben i hemmelighed, skriver Ruslands udenrigsministerium videre ifølge Tass.

Præcis hvilken del af Informations artikel det russiske udenrigsministerium henviser til er uklart. Informations artikel indeholder et afsnit, der lyder:

- Siden november 2017 har der været næsten 500 sejladser med farligt gods fra Sankt Petersborg og fra havnen Ust Luga, der ligger nær Sankt Petersborg.

- Ved langt de fleste sejladser er AIS (et varslingssystem, red.) angivet korrekt med farlig last om bord.

/ritzau/