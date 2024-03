Julia Navalnaja anklager præsident Putin for at have dræbt Aleksej Navalnyj med nervegiften novitjok.

Der blev ikke lagt fingre imellem, da Julia Navalnaja i en videotale mandag beskyldte Ruslands præsident for at have dræbt hendes mand, den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj.

Tirsdag er Kremls talsmand, Dmitrij Peskov, blevet adspurgt om det russiske styres meninger om videoen.

Men præsident Vladimir Putin har ikke set den, siger Peskov.

I videoen sagde Julia Navalnaja, at hendes mand inden sin død blev forgiftet med nervegiften novitjok.

Men den anklage er grundløs, mener Peskov.

- Jeg er ikke bekendt med denne udtalelse. Men hvis den indeholdt sådanne formuleringer, er det ikke andet end grundløse anklager, for de er ikke understøttet af noget, de er ikke bekræftet, siger talsmanden.

Direkte adspurgt, hvad styret i Kreml mener om Navalnajas beskyldning om, at Putin dræbte hendes mand, svarer Peskov, at han ikke vil kommentere sagen, da Julia Navalnaja for nylig har mistet netop sin mand.

Dog siger Peskov, at generelle beskyldninger om, at Putin skulle være ansvarlig for Navalnyjs død, er "ubegrundede og utålelige".

Nyheden om Aleksej Navalnyjs død kom fredag fra de russiske fængselsmyndigheder.

Først dagen efter kunne hans familie bekræfte dødsfaldet.

Ifølge fængselsmyndighederne mistede Navalnyj bevidstheden og døde pludseligt fredag efter en gåtur i straffekolonien i Sibirien, hvor han afsonede en årelang fængselsstraf.

Fire dage senere har hans familie endnu ikke fået udleveret hans lig.

Styret i Rusland hævder, at det er fordi, man er i gang med at undersøge dødsårsagen.

Julia Navalnaja mener derimod, at myndighedernes tøven skyldes, at Navalnyj er blevet forgiftet, og at giften skal forsvinde fra hans krop, inden myndighederne vil udlevere den.

Aleksej Navalnyj var den mest fremtrædende politiker i den russiske opposition. Han døde en måned inden, at der afholdes præsidentvalg i Rusland. Her er Vladimir Putin mere eller mindre selvskrevet som vinder.

/ritzau/Reuters