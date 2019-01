39 mennesker er fundet døde under murbrokkerne i en bygning, der styrtede delvist sammen efter en eksplosion.

Eftersøgningen efter overlevende i den kollapsede bygning i Magnitogorsk i Rusland er afsluttet.

Det meddeler russiske katastrofemyndigheder torsdag aften lokal tid til nyhedsbureauet Tass.

39 mennesker er bekræftet omkommet som følge af den formodede gaseksplosion, der ramte en boligblok mandag morgen.

En lækket gasledning menes at have været skyld i eksplosionen, der fandt sted i de tidlige morgentimer mandag.

Det ekstremt kolde vejr i det østlige Rusland har givet redningsmandskabet svære arbejdsbetingelser og mindsket chancen for at finde overlevende.

Kun en enkelt person er fundet i live efter mandagens kollaps. Det er en 11 måneder gammel dreng, der blev gravet ud af murbrokkerne, hvor han havde ligget i 35 timer og 20 graders frost om natten.

Redningsmandskab mener, at drengen overlevede, fordi han lå i en vugge og var pakket varmt ind i et tæppe.

Mandag slap seks mennesker ud af den sammenstyrtede bygning med kvæstelser. Men siden er der ikke fundet andre overlevende end babyen tirsdag og en kat, der blev fundet onsdag.

Myndighederne er nu i gang med at fjerne de sidste murbrokker og vil samtidig se, om flere kæledyr kan have overlevet bygningskollapset. Det oplyser en talsmand for det russiske katastrofeministerium til Tass.

/ritzau/AP