Ruslands efterretningstjeneste SVR offentliggør arkiver fra Anden Verdenskrig om hemmelig krig mod nazister.

Moskva. Ruslands efterretningstjeneste SVR frigiver hidtil hemmeligholdte arkiver fra Anden Verdenskrig om hemmelig krig mod nazister.

Det siger chefen for SVR, Sergej Narysjkin, i et interview med tv-stationen Rossija 1.

Blandt andet samarbejdede hemmelige tjenester fra Sovjetunionen og Storbritannien, siger han.

Narysjkin nævner specifikt en sovjetisk-britisk operation, som blev kaldt "Isøkse".

Han går ikke i detaljer med, hvad operationen handlede om, men under interviewet afleverede han en stak dokumenter til Rossija 1's studievært Sergej Brilev.

- Det er en fælles operation med briterne, kaldet "Isøkse", under Anden Verdenskrig. Vi har offentliggjort et antal arkivdokumenter om deltagelsen i denne operation, siger chefen for SVR, der er Ruslands efterretningstjeneste for udlandet.

- Dokumenterne er om den sovjetiske efterretningstjenestes illegale agenter, der repræsenterer forskellige lande, og som har forskellige etniske baggrunde. Men vi var forenet om den fælles holdning, at vi ville bekæmpe nazismen, siger han.

SVR-chefen bliver også spurgt, om Rusland kan klare den nuværende krise, der er mellem Rusland og Storbritannien.

- Selvfølgelig kan vi det. Enhver krig slutter altid med fred, svarer Narysjkin.

Forholdet mellem Rusland og Storbritannien er i øjeblikket både køligt og anstrengt. Storbritannien beskylder Rusland for at have sendt agenter til den engelske by Salisbury, hvor de i marts i år forgiftede den tidligere russiske spion Sergej Skripal og hans datter Julia.

Rusland benægter at have forgiftet de to med nervegift, men Storbritannien fastholder anklagen og har offentliggjort fotos af de mistænkte gerningsmænd, der skal være tilknyttet Ruslands militære efterretningstjeneste, GRU.

Skripal og hans datter overlevede attentatet, men senere fandt et britisk par ved et tilfælde også nervegift i Salisbury, og kvinden døde af det.

/ritzau/Tass