Russisk ambassade i Stockholm advarer om politiske og militære modforanstaltninger mod svensk Nato-medlemskab.

Sveriges indtræden i den vestlige forsvarsalliance Nato kommer til at få "negative konsekvenser" for stabiliteten i Nordeuropa og Østersøen.

Sådan lyder det tirsdag aften fra den russiske ambassade i den svenske hovedstad, Stockholm, i et opslag på beskedtjenesten Telegram, skriver det svenske nyhedsbureau TT.

- Landets indtræden i en militær alliance, der er fjendtlig over for Rusland, får negative konsekvenser for stabiliteten i Nordeuropa og Østersøen, lyder det.

Efter en lang og sej kamp blev Sveriges medlemskab af Nato mere eller mindre en realitet, da Ungarns parlament mandag ratificerede optagelsen, der skal godkendes af samtlige af alliancens medlemmer.

Medlemskabet mangler stadig at blive formaliseret, da den ungarske præsident endnu ikke har underskrevet optagelsen.

Det var Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022, der fik Sverige og også Finland til at søge om medlemskab af alliancen.

Udviklingen er blevet mødt med fordømmelse af Rusland, der på det seneste har optrappet retorikken og sine angreb i Ukraine.

- Rusland vil træffe modforanstaltninger af politisk og militær karakter med det formål at minimere truslerne mod landets sikkerhed, skriver den russiske ambassade i opslaget ifølge TT.

- Deres konkrete indhold kommer til at afhænge af betingelserne og omfanget af Sveriges integration i Nato, herunder den eventuelle udstationering af Nato-soldater, -kampvogne og -våben i landet.

Den russiske ambassadør i Sverige, Viktor Tatarintsev, udtalte før det svenske Nato-medlemskab, at Sverige ville blive et "legitimt mål", hvis landet tilsluttede sig alliancen.

Det er uklart, hvad Rusland mener med "modforanstaltninger". Eksperter har ifølge TT vurderet, at det kan betyde flytning af militære enheder og potentielt udvidede militære øvelser.

/ritzau/