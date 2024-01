De russiske domstole har dømt og fængslet flere end 200 ukrainske soldater siden russiske styrker gik ind i Ukraine for snart to år siden.

Det hævder i hvert fald den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, i et interview med det russiske nyhedsbureau Ria.

Det skriver VG.

»De russiske domstole har allerede idømt flere end 200 repræsentanter fra de væbnede styrker i Ukraine langvarige fængselsstraffe for at have begået grusomheder,« siger Lavrov.

Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavorv, hævder, at Rusland har fængslet og dømt flere end 200 ukrainske soldater. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavorv, hævder, at Rusland har fængslet og dømt flere end 200 ukrainske soldater. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

FN har fundet beviser for, at både Rusland og Ukraine har begået krigsforbrydelser.

Natten til nytårsaftensdag har Rusland, ifølge Ritzau, indledt bombardementer af en række ukrainske regioner.

Ukraines næststørste by, Kharkiv, er igen et af de russiske mål. Lørdag kom mindst 21 personer til skade i et angreb i bymidten.

»Alle de relevante beredskabsmyndigheder er allerede på stedet,« lyder det fra Kharkivs borgmester, Іhor Terekhov, på beskedtjenesten Telegram.

Han fortæller yderligere, at man er ved at få overblik over eventuelle tilskadekomne eller dødsfald.

»På tærsklen til det nye år vil Rusland skræmme vores by, men vi er ikke bange – vi er ukuelige og uovervindelige,« skriver Terekhov.

Også i hovedstaden Kyiv er antiluftskyts kommet på arbejde ifølge den omkringliggende regions militære administration.

Fredag blev Ukraine angrebet i et af de største missil- og droneangreb, Rusland har foretaget siden krigens begyndelse. 40 mennesker blev dræbt og over 150 andre såret.