Når man spørger beundrere af klassisk musik, er russiske Valery Gergiev blandt verdens absolut bedste dirigenter.

Men til trods for den enorme stjernestatus er Valery Gergiev blevet fyret som dirigent for orkesteret 'The Munich Philharmonic Orchestra'. Det skriver The Guardian.

Årsagen bag er lettere usædvanlig, fordi Gergiev blev i slutningen af februar stillet et ultimatum af borgmesteren i München, Dieter Reiter: Kritiser Ruslands invasion af Ukraine eller bliv fyret.

Og det kunne da virke ligetil at kritisere Ruslands invasion, men ikke for Gergiev, fordi han er nemlig tæt ven med Ruslands præsident, Vladimir Putin, og det har de været siden starten af 90erne.

Vladimir Putin og Valery Gergiev ses på billedet sammen. Foto: Mikhail Klimentyev Vis mere Vladimir Putin og Valery Gergiev ses på billedet sammen. Foto: Mikhail Klimentyev

Derfor har Gergiev valgt at holde mund om invasionen, og det har straks fået konsekvensen, at Gergiev er blevet fyret. Det fortalte Dieter Reiter tirsdag.

»Jeg forventede, at han genovervejede og reviderede sin meget positive vurdering af den russiske leder. Efter dette ikke skete, var den eneste mulighed at øjeblikkeligt afbryde vores aftale,« siger han ifølge Abc News.

Og det er ikke kun orkestreret, Gergiev er blevet droppet fra. Også dirigentens manager Marcus Felsner har givet ham sparket ovenpå den manglende kritik.

»I lyset af den kriminelle krig ført af det russiske regime mod den demokratiske og selvstændige nation Ukraine og imod det europæiske samfund, så er det blevet umuligt for os og tydelig uvelkomment at forsvare Maestro Gergievs holdninger,« siger Marcus Felsner ifølge The Guardian.

Det efterlader Gergiev uden manager, job og sågar også andre jobmuligheder i dele af Europa. Blandt andet operahuset La Scala i Milan, Festspielhaus i Baden-Baden og Elbphilharmonie i Hamborg har udtrykt, at Gergiev ikke kommer til at dirigere der fremover.

Valery Gergiev har endnu ikke kommenteret på fyringen.