Et stykke rumskrot fra den kinesiske rumraket Long March 5B, der lavede en ukontrolleret landing i lørdags, er blevet fundet kun meter fra beboelser i Malaysia og Indonesien.

En metalring med en diameter på fem meter blev fundet i søndags i Indonesien. Det skriver The Guardian.

Den amerikanske astrofysiker Jonathan McDowell er overbevist om, at der er tale om rumskrot.

»Det ligner låget på en tank til drivmidler,« sagde han. »Der er ingen tvivl i mit sind om, at det stammer fra en raket.«

So, CZ-5B recap: signficant debris falls in Kalimantan, Indonesia and Sawarak, Malaysia (both on Borneo). No casualties or property damage reported, but debris is near villages and a few hundred metres either way could have been a different story. — Jonathan McDowell (@planet4589) August 1, 2022

Advarsler om den kinesiske raket kom på baggrund af fragmenter af en Long March 5B-raket, der beskadigede adskillige huse i Elfenbenskysten for to år siden.

I søndags blev to familier nødt til ar evakuere deres hjem i Sarawak i Malaysia på grund af faren for radioaktivitet. Et stykke, der menes at stamme fra den kinesiske raket, blev fundet i nærheden.

Det blev fundet dagen efter af folk i Sarawak lagde billeder op, der viste vragstykker som lyste himmelen op, da de kom ind i Jordens atmosfære.

En anden indbygger fortalte, at han blev forbavset over en tordenlignende larm, der rystede hans hus.

Dette rumskrot stammer fra den amerikanske Space-raket og er landet i en fårefold i Australien. Foto: Brad Tucker Vis mere Dette rumskrot stammer fra den amerikanske Space-raket og er landet i en fårefold i Australien. Foto: Brad Tucker

Det er ikke kun den kinesiske raket, der skaber problemer, når den vender tilbage til jorden som rumskrot.

Et stort stykke rumskrot er nemlig blevet fundet midt i en fårefold i Australien. Rumskrottet er fra en SpaceX-mission, der blev sendt op i 2020. Det skriver tv-stationen abc.net.au.

Igen blev der hørt et stort bang, da SpaceX-raketten den 9. juli vendte tilbage til jorden. Mange har rapporteret braget til de sociale medier.

Mick Miners som driver en fårefarm i New South Wales, faldt over et tre meter højt objekt, der var boret ned i jorden på et fjernt sted i hans fårefold.

Mick Miners ved det store stykke rumskrot, han fandt på sin jord. Foto: Mick Miners Vis mere Mick Miners ved det store stykke rumskrot, han fandt på sin jord. Foto: Mick Miners

»Jeg ved ikke, hvad jeg skal tro, jeg har inden idé om, hvad det er,« sagde han om fundet.

Han ringede til naboen Jock Wallace, som også havde fundet noget mystisk affald i nærheden.

»Den faldt pludselig ned fra himlen. Hvis den landede på ens hus, ville den med sikkerhed lave en masse rod,« siger Wallace.

En af de dele, der blev fundet på hans jord, er udstyret med et serienummer.

Astrofysikeren Brad Tucker siger, at rumskrottet formentlig stammer fra mandskabets bagagerum på rumskibet.