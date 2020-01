24.000 mennesker er blevet evakueret fra området nær vulkanen Taal, der kan gå i udbrud når som helst.

En rumlende vulkan har lukket skoler og forretninger på tværs af Filippinernes hovedstad, Manila.

Vulkanen Taal spyr aske ud over den store millionby, og seismologer advarer om, at et udbrud kan ske når som helst og potentielt udløse en tsunami.

Tusinder af mennesker er blevet tvunget til at forlade deres hjem omkring Taal, der er en af verdens mindste aktive vulkaner. Dens krater ligger midt i en sø omkring 70 kilometer syd for det centrale Manila.

- Det er kommet bag på os, så hurtigt Taals aktivitet er eskaleret, siger Maria Antonia Bornas, der er chef for videnskabelig forskning ved Filippinernes Institut for Vulkanologi og Seismologi.

- Vi har registreret magma. Den befinder sig stadig dybt (inde i vulkanen, red.). Magmaen har ikke nået overfladen. Men vi kan stadig forvente et farligt udbrud når som helst.

Myndighederne advarer om, at et udbrud kan udløse en tsunami i den sø, vulkanen ligger i.

Flere end 24.000 mennesker er blevet evakueret fra øen Luzon, der huser søen og vulkanen. Luzon er Filippinernes største ø.

- Vi blev bange for, hvad der kunne ske med os. Vi troede, at vulkanen var ved at gå i udbrud, siger 53-årige Marilou Baldonado, som forlod byen Laurel med kun to sæt tøj, da hun så den store askesky.

/ritzau/Reuters