Premierministeren i Rumænien er blevet taget i at bryde sine egne coronaregler. Det koster ham 4600 kroner.

Ludovic Orban, premierminister i Rumænien, har betalt en bøde på 3000 lei (4600 kroner) for at have brudt de regler, som hans egen regering har indført for at bremse smitten med coronavirus.

Det skriver Rumæniens statslige nyhedsbureau Agerpres.

Der er dukket et billede af forbrydelsen op på de sociale medier. Her ser man Orban på sit kontor. Han sidder med flere andre ministre. Ingen af dem bærer masker - de er smidt på bordet - og premierministeren ryger en cigaret.

Indendørs rygning har været forbudt i Rumænien siden 2016.

I en erklæring erkender Orban, at han har brudt reglerne. Han forklarer, at nogle ministre kom til hans kontor efter en lang dag den 25. maj for at markere Orbans 57-års fødselsdag.

- Premierministeren ved, at alle borgere skal følge reglerne, uanset borgerens position. Hvis loven brydes, må der komme sanktioner, citerer Agerpres fra Orbans erklæring.

Efter 60 dages streng nedlukning under en undtagelseslov, der udløb den 15. maj, beordrede Orbans regering, at rumænerne i en periode på 30 dage skal være særlig årvågne.

Der blev blandt andet indført obligatorisk brug af ansigtsmasker, når man bruger offentlig transport eller er i lukkede, offentlige områder.

Det er planen, at restauranter med udendørs servering genåbner i landet mandag.

