Den rumænske instruktør Radu Judes film "Bad Luck Banging or Loony Porn" har vundet Guldbjørnen ved filmfestivalen i Berlin.

Filmen er en satire om socialt hykleri i en pandemi-æra om en kvindelig lærer, der kæmper for at begrænse skaderne, efter at et sexbånd med hende bliver lagt ud på internettet.

Årets Berlinale var præget af pandemien og blev afviklet virtuelt. Tyskeren Maren Eggert vandt festivalens skuespillerpris, som for første gang var kønsneutral. Hun vandt prisen for sin præstation i sci-fi komedien "I'm Your Man".

Det var kun filmkritikere og filmkøbmænd, der fulgte festivalen, hvor juryen var sammensat af tidligere prisvindere.

I alt 15 film var med i hovedkonkurrencen.

Den israelske instruktør Nadav Lapid meddelte, at Jude var vinder af årets festival. Han sagde, at hans film var et "sjældent og essentielt vigtigt varigt kunstværk".

/ritzau/AFP