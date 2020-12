Målinger viser tæt løb mellem Rumæniens to store partier. Det borgerlige PNL øjner et muligt flertal.

Socialdemokraterne i Rumænien har en smal føring over det borgerlige regeringsparti, PNL, viser valgstedsmålinger fra søndagens parlamentsvalg.

Men alligevel mener premierminister Ludovic Orban, at der er gode chancer for, at hans parti kan fortsætte i regering.

Han ser fire mulige koalitionspartnere blandt de andre partier og siger, at forhandlinger om en ny regering kan gå i gang allerede mandag.

- Forhandlinger om at danne et flertal varer ikke længe. Dette land har brug for en regering så hurtigt som muligt, siger Orban i en tale til sine tilhængere søndag aften.

Det socialdemokratiske oppositionsparti, PSD, der er bygget på resterne af Kommunistpartiet og har domineret rumænsk politik i de seneste 30 år, står ifølge en af målingerne til at få 30,5 procent af stemmerne.

PNL står til en opbakning på 29,1 procent.

Men Ludovic Orban hæfter sig ved, at et stort antal brevstemmer fra rumænere bosat i udlandet endnu ikke er talt op.

Der er søndag aften ved 23-tiden dansk tid endnu ingen prognoser eller delvise resultater.

Men PNL har erklæret sejr ud fra en anden valgstedsmåling, der blev offentliggjort, da valgstederne lukkede.

Premierminister Orban har lovet at fortsætte sin proeuropæiske kurs. Han lover også at "modernisere" Rumænien, der er et af EU's fattigste medlemslande.

Fire millioner rumænere har i de seneste år forladt landet for at søge en bedre tilværelse i udlandet, særligt i Vesteuropa.

