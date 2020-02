Premierminister Ludovic Orbans mindretalsregering tabte et opgør om nye parlamentariske afstemningsregler.

Rumæniens liberale mindretalsregering er efter kun tre måneder ved magten faldet ved en mistillidsafstemning i parlamentet.

261 af de 465 parlamentsmedlemmer stemte mod premierminister Ludovic Orbans regering i et opgør om nye valgregler.

Orbans regering kom til magten i oktober efter Viorica Dancila og hendes socialdemokratiske parti PSD mistede støtten fra deres juniorpartner.

- Vi har bremset Det Socialdemokratiske Parti i at skade Rumænien, hed det dengang i en erklæring fra Orban, som leder Det Liberale Parti.

Oppositionen er splittet i Rumænien, og flere iagttagere havde forudsagt, at Orban ville få svært ved at skabe stabilitet.

Socialdemokraterne i PSD havde kritiseret Orban for at forsøge at ændre valgregler uden en offentlig debat op til et borgmestervalg i juni.

- Denne regering er nu afsat af parlamentet med et klart flertal, siger Marcel Ciolacu.

Som leder af Socialdemokratiet var Ciolacu med til at sørge for, at der blev fremsat et mistillidsvotum til regeringen.

- Men det er ikke os, der har skabt denne krise, siger han.

Politiske iagttagere i Bukarest siger, at den nye situation muligvis vil føre til udskrivelse af valg, hvilket Orbans Liberale Parti og præsident Klaus Iohannis længe har ønsket for at kunne udnytte voksende tilslutning i befolkningen.

Orban's liberale PNL har fordoblet dets opbakning til omkring 47 procent siden et parlamentsvalg i 2016. I samme periode er socialdemokraternes popularitet blevet halveret til omkring 20 procent.

Rumænien planlægger lokalvalg i juni og parlamentsvalg i december, siger iagttagere i Bukarest. Iohannis ventes onsdag at mødes med politiske ledere for at indlede drøftelser om en ny regering under ledelse Orban.

/ritzau/AFP