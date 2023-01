Lyt til artiklen

»Det viser sig, at den del af ham, som jeg altid har troet var perfekt, ikke helt var det.«

Sådan beskriver den tidligere amerikanske ambassadør i Danmark, Rufus Gifford, den store hjerteoperation, hans mand netop har været igennem.

Torsdag var Stephen DeVincent gennem en kompliceret bypassoperation, som tog ikke mindre end otte timer.

»Måske de sværeste 48 timer i Stephens liv. Og i mit liv også,« skriver Gifford på Twitter om ægtemandens sygdomsforløb.

Perhaps the most difficult 48 hours of Stephen’s life. Of my life too.



It turns out the part of him that I always thought was perfect was not quite.



Yesterday, 8 hours of open heart surgery, the doctors of Mass General Hospital performed 5 bypasses & valve repair on his heart pic.twitter.com/UzaNxaBeep — Rufus Gifford (@rufusgifford) January 20, 2023

Efter det medfølgende billede at dømme er 63-årige DeVincent kommet godt gennem operationen.

Den tidligere ambassadør beskriver da også, at »det værste er bag os.«

Rufus Gifford var en meget populær ambassadør i København under præsident Barack Obama fra 2013 til 2017.

Han og dyrlægen DeVincent lagde heller ikke skjul på, at kærligheden var gengældt, og at de befandt sig godt i Danmark.

Rufus Gifford og Stephen Devincent til dronningens nytårskur i 2017. (Arkivfoto) Foto: Ólafur Steinar Gestsson Vis mere Rufus Gifford og Stephen Devincent til dronningens nytårskur i 2017. (Arkivfoto) Foto: Ólafur Steinar Gestsson

De blev viet på Københavns Rådhus i 2015.

Parret fik ny hund, mens de boede i Danmark. En golden retriever ved navn Svend.

»Svend og jeg kan ikke vente med at få dig hjem,« skriver Gifford i sin opdatering:

»Og selvom lægerne siger, at dit hjerte ikke er perfekt, er det for mig. Og vil altid være det.«