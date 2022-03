Rufus Gifford er med egne ord »knust«.

»Det er en forbandet skam,« lyder det bramfrit fra den tidligere amerikanske ambassadør i Danmark.

Har har i en længere tråd på Twitter givet sin mening til kende om en ny lov, der mandag er blevet vedtaget i den amerikanske stat Florida.

Det rette navn på lovforslaget har egentlig været 'Forældres rettigheder i undervisningen', men det er af modstandere blevet kaldt 'Don't Say Gay' – 'sig ikke homoseksuel'.

Rufus Gifford med ægtemanden Stephen DeVincent. Foto: Instagram

For den nye lov går kort fortalt ud på, at det ikke længere er lovligt for lærere at tale om seksuel orientering eller kønsidentitet over for eleverne op til og med 3. klassetrin.

Florida-guvernør Ron DeSantis sagde på et pressemøde i forbindelse med undskrivningen af loven, at det er »upassende« at fortælle eksempelvis børnehaveklassebørn, at de »kan være lige hvad de vil«.

»Det vil ikke være passende noget sted, men slet ikke i Florida,« lød det.

Rufus Gifford er uenig.

Som han beskriver på Twitter voksede han selv op i en tid, hvor 'gay' blev brugt som skældsord og udelukkende blev forbundet med noget negativt. Det var »dårligt«, »ondt« og »umenneskeligt«.

Samtidig blev Rufus Gifford bevidst om, han var tiltrukket af mænd frem for af kvinder, hvilket gjorde det meget vanskeligt at rumme alle de følelser, der rumsterede i ham.

»Jeg tænker tit på den lille dreng, der ikke ville andet end at forstå, at han havde en plads i verden. At han var helt o.k.,« skriver Rufus Gifford:

»Og Gud, hvor ville jeg ønske, at jeg i 1. klasse kunne have læst om en familie med to mødre eller have haft en mandlig lærer, der ville have fortalt om sit bryllup med sin mand. Jeg ville have suget det hele til mig med en klump i halsen.«

Rufus Gifford (tv.) tager tidligere i marts mod den finske præsident, Sauli Niinisto, ved Det Hvide Hus i sin rolle som Chief of Protocol. Foto: Jacquelyn Martin

Men som Rufus Gifford konstaterer:

»Nu har vores lovgivere gjort det ulovligt.«

Rufus Gifford er selv gift med Stephen DeVincent, hvilket skete på Københavns Rådhus i forbindelse med deres år sammen i Danmark. Han er i dag såkaldt Chief of Protocol i præsident Joe Bidens administration.

Og han lover, at han vil kæmpe videre for sin overbevisning.

»Jeg vil kæmpe videre for de drenge og piger, der føler, at de ikke har en plads i denne verden. For selv om lovgiverne i Florida ikke tror på det, så er det fandens mange af os, som mener, at det har I. Og vi er mange, der tror på, at I vil forandre verden,« skriver Rufus Gifford.