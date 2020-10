Rufus Gifford er ikke i tvivl om, hvad han vil gøre, hvis Donald Trump om to uger genvinder præsidentposten i USA.

»Hvis Amerika vender ryggen til anstændigheden og empatien, åbenheden og tolerancen, så flytter vi tilbage til Danmark,« siger han.

Udsagnet falder i et stort interview i et det nyeste nummer af magasinet Euroman, hvor den tidligere amerikanske ambassadør i Danmark også pryder forsiden.

Den 46-årig amerikaner var fra 2013 til 2017 en vellidt og populær skikkelse herhjemme, hvor han også blev gift med ægtemanden Stephen DeVincent.

Men da Donald Trump vandt præsidentvalget i 2016 over Hillary Clinton, blev det årsagen til, at demokraten Rufus Gifford måtte sige farvel til det lille skandinaviske land, han var kommet til at holde så meget af. En ny valgsejr til den nuværende republikanske præsident vil altså ironisk nok udløse et gensyn med Danmark.

Om en potentiel valgsejr til Donald Trump lyder det:

»Det vil være så helt enormt deprimerende og demotiverende for mig personligt. Og endnu mere for Amerika. For hele verden,« siger Rufus Gifford til Euroman.

I dag er han tilbage i USA, hvor han igen er dybt involveret i politik. Og han gør sit bedste for, at den demokratiske præsidentkandidat, Joe Biden, kan stå som sejrherre om få uger. Her ses de sammen:

You brought out the same smile in me last night @joebiden You brought it home and inspired a nation. I am so proud to be working for you.

I første omgang forsøgte Rufus Gifrford dog at blive valgt til Repræsentanternes Hus for hjemstaten Massachusetts i 2018, men det mislykkedes. Siden april i år har han så været vicekampagnechef for netop Joe Biden.

I interviewet med Euroman lægger Rufus Gifford stor afstand til Donald Trump, og han konstataterer eksempelvis, at hvis det bliver til en demokratisk sejr ved det kommende valg, kan 'verden kollektivt ånde lettet op'.

Samme holdning kommer tydeligt til udtryk ved et kig på hans Instagram-konto.

Se bare her:

Clearly my friends at @empiricalcph know exactly what I need to get myself through this week in American politics - alcohol with an inspiring message. Thanks for the shipment my friends. Tak min venner

Men den tidligere ambassadør i Danmark er altså klar til at tage konsekvensen og forlade det nuværende hjem i velhaverenklaven Nantucket og rejse tilbage til over Atlanten, hvis Donald Trump altså vinder valget.

»Danmark har været en tryg havn for både Stephen og mig, det er blevet vores andet hjem, så det giver mening for os at rejse tilbage til det sted, der altid har udvist anstændighed og empati over for os,« siger han.

Det amerikanske præsidentvalg – og Rufus Gifford fremtid – bliver afgjort 3. november.

I dag er Carla Sands amerikansk ambassadør i Danmark.