Den tidligere borgmester i New York og nu forhenværende advokat for Donald Trump, Rudy Giuliani, er havnet i alvorlige økonomiske problemer.

Det er så voldsomt, at Giuliani for nylig erklærede sig selv personligt konkurs. Men dramaet om den berømte advokat er slet ikke slut. Og nu er selveste Donald Trump blevet inddraget.

148 millioner dollar – svarende til mere end en milliard kroner. Det er det svimlende beløb, Rudy Giuliani er blevet dømt til at betale et par valgarbejdere i forbindelse med præsidentvalget i USA i 2020.

Her var Giuliani ansat af Donald Trump til at forsøge at få valgresultatet omstødt.

Og her kom den tidligere så populære New York-borgmester med en række påstande om valgsvindel, der siden har vist sig absolut intet at have med virkeligheden at gøre.

Nogle år senere presser det Giuliani hårdt.

En række erstatsningskrav har ramt advokaten, der de seneste år er gået fra at være hele USA's borgmester – hvilket blev hans tilnavn efter 11. september-angrebene på New York – til at holde makabre pressemøder om påstået valgsvindel i en baggård ved Four Seasons Total Landscaping i en forstad til Philadelphia og svede hårfarve på direkte tv.

Rudy Giuliani har måske anet, at noget kunne være på vej.

Rudy Giuliani ved et pressemøde i 2020, som nogen måske husker for advokatens voldsomme svederi af hårfarve. Foto: Jonathan Ernst/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Rudy Giuliani ved et pressemøde i 2020, som nogen måske husker for advokatens voldsomme svederi af hårfarve. Foto: Jonathan Ernst/Reuters/Ritzau Scanpix

Derfor har han igennem en række måneder forsøgt at indsamle penge fra støtter af Donald Trump.

Således har flere medier kunnet beskrive, at Giuliani siden sommer har fået doneret 727.000 dollar fra i alt 13 personer. Det beløb svarer til omkring fem millioner kroner og er ikke i nærheden af at være nok til at dække det erstatningskrav på omkring en milliard kroner, som Giuliani fik en dom for i december sidste år.

Det førte altså til den personlige konkurs, der blev offentliggjort i slutningen af januar.

Og her er kommet flere opsigtsvækkende oplysninger frem om Giulianis økonomi.

Rudy Giuliani under det berømte pressemøde ved Four Seasons Total Landscaping i en forstad til Philadelphia 7. november 2020. Foto: John Minchillo/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Rudy Giuliani under det berømte pressemøde ved Four Seasons Total Landscaping i en forstad til Philadelphia 7. november 2020. Foto: John Minchillo/AP/Ritzau Scanpix

Blandt andet kunne Business Insider beskrive, at Giuliani, der tidligere har været beskrevet som mangemillionær, kun har en månedlig indkomst på 2.308 dollar – svarende til lige under 16.000 kroner.

Endnu mere opsigtsvækkende har Giuliani nævnt, at hans forhenværende chef, tidligere præsident Trump, skylder ham penge, og at Trump derfor skal inddrages i konkurssagen.

Giuliani påstår, at Trump skylder ham millioner for ubetalte salærer for advokatydelser i forbindelse med forsøget på at omstøde præsidentvalget i 2020.

Der er ikke nævnt et specifikt beløb. Men det er ikke første gang, det er blevet beskrevet, at Donald Trump skylder Giuliani penge.

Et af de få billeder af Rudy Giuliani og Donald Trump sammen. Foto: Mike Segar/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Et af de få billeder af Rudy Giuliani og Donald Trump sammen. Foto: Mike Segar/Reuters/Ritzau Scanpix

I august sidste år kunne New York Times skrive, at Donald Trump ikke har betalt en række af de regninger, som Giuliani mener at have udestående.

Her kunne avisen også beskrive, at den tidligere New York-borgmester mener, at der er tale om et beløb i størrelsen af flere millioner dollar.

Penge, som nu – muligvis – kan komme i spil i Giulianis konkurs. Hvis altså Trump har tænkt sig at betale dem.

For som det står i artiklen fra New York Times:

'Hr. Trump har ikke direkte fortalt Hr. Giuliani, hvorfor han ikke undviger ham, men den tidligere præsident har påpeget, at han (Giuliani, red.) tabte sagerne relateret til valget.'

Problemerne synes først lige at være begyndt for hele USA's borgmester.