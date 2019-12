New Yorks forhenværende borgmester og Donald Trumps personlige advokat, Rudy Giuliani, har skrevet under på en skilsmisseaftale med ekskonen Judith Nathan.

I april 2018 anmodede hun om en skilsmisse. De har angiveligt en samlet formue på 30 millioner dollars svarende til over 200 millioner danske kroner.

Nathans advokat ønsker dog ikke at oplyse de specifikke detaljer om skilsmisseaftalen. Det skriver Pagesix.

»Parterne er blevet enige om deres skilsmisse i dag. Hr. og Fru. Giuliani har i sinde at forblive venner, og de ønsker hinanden alt mulig held og lykke i fremtiden,« siger advokat Bernard Clair.

Det var allerede i maj, at Judith Nathan flyttede ud af parrets bolig.

Det kom frem under en høring i i sommer, at Giuliani angiveligt betalte et beløb svarende til 280.000 kroner til hende på månedlig basis.

Den i dag 75-årige Giuliani blev gift med Judith Nathan i 2003.

Mediet har forsøgt at få Rudy Giulianis advokat i tale, men det har ikke været muligt.