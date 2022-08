Lyt til artiklen

Han er mest kendt for at være Donald Trumps advokat under Trumps embedsperiode.

Og nu forlyder det, at han er et mål for en kriminel efterforskning i Georgia i forbindelse med ​​valgindblanding.

Det skriver New York Times.

Det er advokater for Rudy Giuliani, der er blevet informeret om, at Giuliani bliver efterforsket i Georgia for valgindblanding.

Giuliani, der stod i spidsen for bestræbelserne på at holde Trump ved magten som hans personlige advokat, viste sig i de seneste uger at være en central figur i undersøgelsen som omfatter det meste af Atlanta.

Tidligere på sommeren afhørte anklagerne i sagen vidner for en særlig storjury om Giulianis optræden i december 2020. Her skulle han have brugt timer på at overbevise og sprede falske konspirationsteorier om hemmelige kufferter med demokratiske stemmesedler og korrupte stemmemaskiner.

Artiklen opdateres...