Den anden halvdel af Roxette, Per Gessle, takker den nu afdøde Marie Fredriksson for mange års samarbejde.

Den svenske sangerinde Marie Fredriksson, der er kendt fra duoen Roxette, er død. Hun blev 61 år.

Det bekræfter hendes manager, Marie Dimberg, i en pressemeddelelse, skriver den svenske avis Expressen.

- Det er med stor sorg, at vi skal meddele, at en af vores største og mest elskede kunstnere er væk.

- Marie Fredriksson døde om morgenen den 9. december som følge af sin tidligere sygdom, står der i meddelelsen.

Hun efterlader sig manden Mikael Bolyos og deres to børn.

Den anden halvdel af Roxette, Per Gessle, takker samtidig sin kollega for mange års samarbejde.

- Al min kærlighed til dig og din familie. Det bliver aldrig det samme uden dig, siger Per Gessle.

I 2002 blev Marie Fredriksson ramt af en tumor i hjernen, og ifølge lægerne havde hun mellem 20 og 25 procent chance for at overleve.

Det blev starten på et langt sygdomsforløb. Marie Fredriksson blev senere erklæret rask, men havde fortsat sundhedsmæssige udfordringer efter strålebehandlinger.

I Marie Fredrikssons selvbiografi fra 2015 "Love for Life" fortæller hun, at hun trods de sundhedsmæssige problemer fortsat havde en lyst til livet.

- Det føles til sidst, som om jeg har forsonet mig med at have en strålingsskade.

- Jeg har mistet mange år til sygdommen. Men hver dag synes jeg, jeg er taknemmelig for at sidde her. Og at jeg stadig kan synge, skrev hun i biografien.

Roxette blev grundlagt i 1986 og er et af Sveriges mest internationalt kendte bands med hits som "It Must Have Been Love", "Listen to Your Heart" og "Spending My Time".

Som følge af Fredrikssons sygdom gik Roxette i opløsning, men blev gendannet igen i 2009 og har turneret med jævne mellemrum siden.

Det har også flere gange bragt bandet flere gange. Blandt andet på Smukfest i 2010, Forum i Horsens i 2011 og på Jelling Festival i 2015.

/ritzau/