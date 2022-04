Et ualmindelig kynisk rovmord har chokeret millionbyen Atlanta i det sydlige USA.

Ikke alene fordi offeret koldblodigt blev skudt ned bagfra på en parkeringsplads ved en restaurant, netop som han skulle møde på arbejde.

Men også fordi et vidne kun reagerede på den dødelige nedskydning med en let hovedrysten.

Og sekunder senere blev det stadigt blødende lig plyndret for anden gang af tre tilfældigt forbipasserende, der heller ikke tilkaldte hjælp.

Offeret ved den koldblodige nedskydning mandag aften var den 51-årige vagtmand Anthony Frazier.

Han var ved 19-tiden netop ankommet i sin store SUV-personbil til parkeringspladsen ved en American Wings and Seafood-restaurant på Cleveland Avenue i den sydvestlige udkant af Atlanta.

På en overvågningsvideo, som Atlanta Police Department har frigivet, kan man se ham stige roligt ud af sin sorte bil.

Han har et hvidt mundbind under hagen, en cigaret i mund og brillerne skubbet op i panden.

Lige inden han låser bilens fordør, kaster han et blik omkring sig, og ser en yngre mand med rygsæk nærme sig tilsyneladende fredeligt, efter at være kommet om et hjørne på en snes meters afstand.

Sekunder senere når rygsækmanden helt op bag sikkerhedsvagten, der tydeligvis ikke har den fjerneste anelse om, at hans liv kun er et øjeblik fra at slutte.

Det sker straks efter, da gerningsmanden trækker et skydevåben frem og dræber sikkerhedsvagten med et enkelt skud i baghovedet, så han vælter forover.

Mens rovmorderen gennemsøger sit offer for værdigenstande, sidder et øjenvidne roligt på en kantsten ganske tæt på og overværer hele forløbet fra en kantsten uden at gribe ind eller tilkalde hjælp.

Få øjeblikke senere går gerningsmanden forbi ham på et par meters afstand. Rovmorderen taber endda det skydevåben, som han netop har røvet fra sikkerhedsvagten, men samler det straks op og forsvinder til fods.

Øjenvidnet går derpå også roligt fra stedet. Da han passerer den skudramte mand, forsøger han ikke at komme ham til hjælp, men nøjes med en let hovedrysten og går videre.

Mere aktive er de tre andre personer – to mænd og en kvinde – der et par minutter senere kommer forbi gerningsstedet.

De slår dog heller ikke alarm ved synet af den nakkeskudte mand, men udplyndrer drabsofferets lommer for anden gang, inden de også skyndsomt forlader stedet.

En stamkunde på restauranten siger til den lokale tv-station WSB-tv, at sikkerhedsvagten forud for sin død altid var sød til at følge hende sikkert ud til hendes bil på parkeringspladsen.

»Han var en god mand, der ikke gjorde nogen fortræd. Hvorfor ville nogen gøre det her mod ham – det giver ingen mening,« siger stamkunden Kam Kay til tv-stationen.

Gerningsmanden til rovmordet er endnu ikke pågrebet.

På præcis det samme sted på parkeringspladsen i Atlanta skete der onsdag eftermiddag igen et skyderi, og politifolk med trukne våben forsøgte tilsyneladende uden held at pågribe en mand, der dog nåede at flygte i en nærliggende bevoksning.

En politibetjent pådrog sig ved den lejlighed en skade i knæet, uden at den præcise karakter af skaden er blevet oplyst.