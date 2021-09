En bande brazilianske bankrøvere brugte gidsler som menneskeligt skjold, da de røvede tre banker på en enkelt nat.

Nu fortæller et af gidslerne, hvordan røverne tvang ham til at ligge på taget af en flugtbil.

Den storstilede røveriaktion fandt sted i byen Araçatuba søndag ved midnatstid lokal tid. Mindst 20 røvere bevæbnet med automatvåben, droner og bomber, indledte aktionen ved at placere brændende køretøjer, der forhindrede den lokale politistyrke i at rykke ud.

Derefter røvede de tre banker i samme gade, og efter røverierne tog de mindst 11 personer som gidsler i flere timer.

Gidsler føres væk af bankrøvere, der skyder op i luften. Vis mere Gidsler føres væk af bankrøvere, der skyder op i luften.

Et af gidslerne fortæller til det brazilianske nyhedssite UOL, hvordan røverne brugte ham som menneskeligt skjold.

»Det eneste jeg kunne tænke på var, at jeg skulle dø,« siger gidslet.

Det tidligere gidsel fortæller, at en person bevæbnet med en automatriffel stoppede ham, da han kom kørende ned af en gade på sin motorcykel. Selvom man tidligere på aftenen havde kunnet høre skud i byen, var han ikke klar over, hvor overhængende fare, han snart ville befinde sig i.

»Jeg havde hørt noget uro, men jeg troede, det var fyrværkeri. Pludselig var der en mand, der skubbede mig af motorcyklen og sagde, jeg skulle stoppe. Først troede jeg, at det var et politi-checkpoint, men da så jeg, at det var en gerningsmand,« siger manden til UOL, der har valgt at holde ham anonym af hensyn til mandens sikkerhed.

En video viser gidsler, som bankrøvere har tapet fast til deres bil efter at have røvet tre banker. Vis mere En video viser gidsler, som bankrøvere har tapet fast til deres bil efter at have røvet tre banker.

Han siger, at røverne var 'aggressive' og fast besluttede på at intimidere deres fanger.

»Når nogen kiggede ud af vinduerne, skød de i deres retning for at gøre alle bange og vise, at de mente det alvorligt,« fortæller vidnet.

Et andet gidsel fortæller til nyhedsitet G1, at han blev stoppet og brugt som menneskeligt skjold.

»De sagde, jeg skulle stige ud af min bil. De rev min t-shirt af og smed min hat på jorden,« fortæller manden.

En af bankrøvernes efterladte bomber. Vis mere En af bankrøvernes efterladte bomber.

»De tvang mig op på taget af en bil og sagde: 'Hvis du giver slip eller kaster dig af, så stopper vi bilen og skyder dig i ansigtet. Jeg tror aldrig, jeg har holdt så godt fast i noget, som jeg gjorde i den bil,« fortæller gidslet.

Det lykkedes ham at holde fast i bilens tag, mens røverne kørte hurtigt hen over bump og huller i vejen.

En videoer, der kan ses øverst i artiklen, viser, hvordan røverne kører afsted med gidsler på taget. Under flugten spredte de også såkaldte proximity-bomber, der detonerer, hvis man nærmer sig. En af bomberne gik af, da en cyklist kom tilfældigt forbi. Cyklisten fik svære skader på benet og fik foden amputeret.

I alt blev mindst tre døde og fire såret under røveriaktionen. De fleste af gerningsmændene er stadig på fri fod, og det er uvist, hvor mange penge de fik med sig.