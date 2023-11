En video af en kun 2-årig pige, der bliver overfaldet og maltrakteret af en løs rottweiler, har skabt furore i Kina.

Angrebet skete 16. oktober, da den lille pige sammen med sin mor kom ud fra deres hjem i byen Chongzhou.

Med det samme angreb hunden hende og bed sig fast. Moren forsøgte at vriste pigen fri, ligesom også en rengøringsmedarbejder med hjælp fra sin kost forsøgte at få hunden til at give slip. Det var dog først, da endnu en mand kom til med en træbind, at hunden blev jaget væk.

Det lille barn blev indlagt på hospitalet, hvor hun blev behandlet for en sprængt nyre, brækkede ribben og bidemærker på forskellige dele af kroppen, rapporterede flere statslige kinesiske medier ifølge CNN.

Hunden blev indfanget og ejeren tilbageholdt.

Men sagen har fået meget større konsekvenser end for blot denne ene hund. Kina har nemlig startet en kamp mod landets anslåede 40 millioner herreløse hunde.

I provinser som Shandong, Jiangxi, Yunnan, Hunan og Anhui bliver herreløse hunde fanget, men også kæledyr, der på den ene eller anden måde er blevet væk fra sin ejer, risikerer at blive hapset.

Politiet i Yanzhou, som ligger i Shandong-provinsen, har politiet lovet at jage 'gale hunde' og aflive dem.

Men flere borgere mener nu, at myndighederne går for langt. På det kinesiske sociale medie Weibo har der været onlinesorg over hunden Xiao Huang. En lille, herreløs hund, som blev fanget af sikkerhedsvagterne ved universitet i Chongqing – og efterfølgende banket til døde.

Mange forstår ikke, hvorfor en lille hund skulle aflives, men ifølge universitetet var hunden kommet ind på de studerendes kollegium og udgjorde en trussel mod sikkerheden.

Der er også kommet billeder frem fra Shanghai, hvor politiet slæber en gammel schæferhund væk. Dette har ligeledes vakt kritik fra de lokale, som ikke mener, at hun udgjorde nogen fare. Myndighederne i Shanghai siger dog, at flere naboer havde klaget over aggressivitet fra hunden.

Under coronakrisen, hvor de kinesiske myndigheder også gik ganske hårdhændet og kontant til værks, klagede flere borgere også over, at der hund blev dræbt, men de selv blev sat i karantæne.