For godt en uge siden blev en 61-årig mand med dårlig leverfunktion testet positiv med hepatitis E i Hong Kong.

Der var tale om en helt særlig type hepatitis E, som man kun har set ti tilfælde af hos mennesker. Indtil videre.

Det skriver CNN.

Det første tilfælde opdagede et hold forskere i 2018, da en 56-årig mands immunforsvar reagerede på hepatitis E. Man kunne bare ikke finde den menneskelige variant af sygdommen i hans blod.

Det viste sig, at manden i stedet havde den variant af heptatis E, som man ellers kun finder hos rotter.

Og det var altså første gang, at man har opdaget rotte hepatitis E også kendt som 'rat HEV'.

Den 30. april opdagede læger i Hong Kong så igen den ellers sjældne 'rat HEV' hos et menneske, som nu er blevet fundet hos i alt 11 personer.

Én af de forskere, der var med til at opdage sygdommen første gang hos mennesker, mikrobiolog Dr. Siddharth Sridhar på Hong Kong University, frygter nu, at hundredvis kan være smittet uden at vide det.

Det helt store mysterie er dog, hvordan smitten er nået fra rotter til mennesker.

Det har forskerne - her to år efter første tilfælde - endnu kun nogle ubekræftede teorier om.

Måske har patienterne drukket beskidt vand, eller måske de har rørt ved inficerede flader.

Det seneste tilfælde har på ingen måde hjulpet forskerne på vej. Hjemme hos den 61-årige har de nemlig hverken kunne finde rotter eller rotteekskrementer.

Der er heller ikke andre i hans husstand, der er blevet smittet - ligesom han ikke for nyligt har været ude at rejse.

'Ud fra de tilgængelige epidemiologiske informationer har kilden og vejen til infektion kunne ikke afgøres,' skriver Hong Kong's Centre for Health Protection (CHP) i en udtalelse, hvoraf det også fremgår, at manden stadig er på hospitalet, og at CHP fortsætter deres efterforskning af kilden til smitte.

Problemet er, at når man ikke ved, hvordan folk bliver smittet, er det svært at forebygge.

Og lige nu kan forskerne ikke engang se et mønster i de data, de har samlet ind.

For eksempel burde personer, der bor i rotte-inficerede områder, teoretisk set være i højere risiko. Men sygdommen er også fundet hos personer, som bor i områder med kun få rotter.

»Det, eneste vi ved, er, at rotterne i Hong Kong bærer virussen, og når vi tester mennesker, så finder vi samme virus. Men præcis hvordan, den springer mellem de to - om rotterne inficerer vores mad, eller der er andre dyr indblandet, ved vi ikke. Det link mangler vi,« siger Dr. Siddharth Sridhar til CNN.

Så indtil nu kan myndighederne ikke gøre andet end at beskytte sig mod smitten ved f.eks. at vaske hænder, gemme mad ordentligt og gøre grundigt rent.

Ud over de 11 tilfælde i Hong Kong er der kun opdaget ét andet tilfælde af 'rat HEV' i hele verden: en mand i Canada, som netop har rejst rundt i Afrika.