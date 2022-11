Lyt til artiklen

Videnskabsfolk ved universitetet i Tokyo har spillet forskellig musik af blandt andre Mozart, Queen og Lady Gagas 'Born This Way' for rotter. De var alle udstyret med en miniaturesensor, som kunne fange selv de mindste bevægelser.

Overraskende nok fandt de, at rotterne var i stand til at synkronisere deres bevægelser til beatet. Det var ellers en ting, man mente var unik for mennesker.

»Rottehjerner er designet til at respondere godt på musik, selv om deres kroppe kun bevæger sig en lille smule,« siger professor Hirokazu Takahashi, der var en del af det hold, som udførte eksperimentet, til AFP tirsdag.

»Vi tror jo alle sammen, at musik har magiske kræfter, men vi ved ingenting om mekanismerne bag.«

En rotte er på vej ud af sit bur. Foto: NICOLAS DELAUNAY Vis mere En rotte er på vej ud af sit bur. Foto: NICOLAS DELAUNAY

For rotter så fik de en effekt, der var mest påfaldende for musik mellem 120 til 140 slag i minuttet. Det er det samme, som sker for mennesker.

Det førte til, at videnskabsfolkene kom frem til hypotesen, at reaktionen kunne være den samme på tværs af forskellige arter.

»Musik bevæger kroppen. Den går bag om det lydmæssige system og påvirker det motoriske system – musikkens magt er så stor,« siger Takahashi.

De brugte hovedsageligt Mozarts Sonate for to pianoer i D-dur. Men videnskabsfolkene prøvede også 'Born This Way' og 'Another One Bites the Dust' af Queen for rotterne, som hørte musik for første gang.

En rotte lugter til en te-infuser. Foto: NICOLAS DELAUNAY Vis mere En rotte lugter til en te-infuser. Foto: NICOLAS DELAUNAY

Effekten af musik på rotter er måske blevet overset. For hidtil har man brugt video – og ikke bevægelsessensorer – til at måle med.

Det gør de små bevægelse svære at opdage.