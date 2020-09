En cambodiansk rotte har fået en temmelig usædvanlig hædersbevisning. Den har nemlig fået en guldmedalje for at have udvist 'livreddende tapperhed og stor pligt'.

Den store hamsterrotte lyder navnet Magawa, og den har fundet 39 landminer og 28 ueksploderede stykker ammunition i Cambodia. Det skriver Sky News.

Magawa har ryddet land svarende til 20 fodboldbaner for miner, og den indsats har nu givet ham en guldmedalje fra velgørenhedsorganisationen PDSA.

Medaljen kaldes populært for dyrerigets George Cross. Det er i Storbritannien den højeste militære udmærkelse, en civil kan få efter sin død. Den gives for stor heroisme.

Her får Magawa en kærlig hånd af en af APOPO's medarbejdere.

PDSA's guldmedalje giver dyr den samme udmærkelse.

Hamsterrotten Magawa er blevet trænet af APOPO, der er en organisation, som uddanner dyr til at spore landminer og tuberkulose. Rotten er det første dyr, der får en sådan udmærkelse, i organisationens historie.

Christophe Cox er chef for APOPO, og han siger, at Magawas medalje er en ære for hele organisationen og dets dyretrænere.

Han påpeger også, at landsminer stadig er et stort problem i Cambodia, hvor man anslår, at 64.000 mennesker er døde af dem mellem 1975 og 1998.

Magawa får en godbid under arbejdet med at finde landminer.

Rotter er specielt gode til at snuse sig vej frem til disse landminer. De er både intelligente og husker, hvad der giver dem en godbid.

De er så små, at de ikke udgør nogen stor fare, i en mark med landminer. Og de er betydeligt hurtigere end en metaldetektor.

Det tager for eksempel Magawa 30 minutter af afsøge, hvad der svarer til en tennisbane, for landminer. Det vil et menneske være op til fire dage om at gøre.

De rotter, der trænes af APOPO, arbejder kun en halv time om dagen. De markerer, at de har fundet en mine ved at skrabe på toppen af minen.

Her ses Magawa, der er en minerydningsrotte i Cambodia.

Jan McLoughlin er generaldirektør for PDSA, og hun kalder det arbejde, der udføres af Magawa og APOPO, for 'virkeligt unikt og fremragende'.

»Magawas dedikation, dygtighed og tapperhed er et ekstraordinært eksempel, og det fortjener den højest mulige anerkendelse. Vi er stolte over at give ham PDSA's guldmedalje.«