Den amerikanske popsangerinde Taylor Swift skulle have spillet på den nu aflyste Roskilde Festival til sommer.

Den verdensberømte sangerinde Taylor Swift aflyser alle sine koncerter i år.

Det skriver countrypop-sangerinden på Twitter.

Her begrunder Taylor Swift aflysningerne med, at fans ikke skal samles til koncerter grundet coronavirusudbruddet.

- Jeg er så ked af, at jeg ikke får muligheden for at se jer til koncerter i år, men jeg ved, at det er den rigtige beslutning.

- Vær søde at forblive raske og sikre. Vi ses på scenen, så snart jeg kan, men lige nu er det vigtigt at dedikere os til denne karantæne for vores alles bedste.

Taylor Swift var booket som hovednavn på den nu aflyste Roskilde Festival, der skulle have fundet sted fra slutningen af juni til begyndelsen af juli.

Koncertaflysningerne kommer ikke til at ruinere Taylor Swift. Således var den amerikanske musiker den, der tjente mest af alle kendisser i 2019.

Det viser det amerikanske pengemagasin Forbes' liste over de 100 bedst betalte kendisser, der både tæller sportsudøvere, musikere, skuespillere og tv-personligheder.

Den 29-årige sangerinde tjente 185 millioner dollar - 1,2 milliarder kroner - før skat fra 1. juni 2018 til 1. juni 2019, estimerer Forbes.

Alle Taylor Swifts koncerter i 2020 vil i stedet blive afholdt i 2021, og personer med billetter til de aflyste koncerter vil få nye billetter til koncerterne næste år.

Også andre musikere som popstjernerne Justin Bieber og Niall Horan har aflyst deres planlagte turnéer i år.

Derudover er store musikfestivaler som Coachella og Tomorrowland blevet aflyst i år. Det skete, efter at flere lande og storbyer besluttede at forbyde store forsamlinger.

Coronavirusset er gået hårdt ud over USA. Over 700.000 mennesker er smittede, og over 36.000 er døde med virusset, viser tal fra Johns Hopkins University klokken 03.00 lørdag

/ritzau/