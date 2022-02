Et bestemt træk, som den amerikanske præsident, Joe Biden, blandt andet foretog, får nu ros.

For trækket var med til at spænde ben for nogle af Vladimir Putins planer i forbindelse med invasionen af Ukraine.

Det forklarer den amerikanske senator Marco Rubio i et interview med Fox News.

I interviewet roser han Joe Biden for at have delt efterretningsinformation om, at Rusland havde planer om at iscenesætte såkaldte 'false flag'-angreb forud for invasionen af nabolandet.

Ifølge den republikanske topsenator var det 'klogt' at gøre det:

»Det var noget, vi var involveret i samtaler om. I sidste ende synes jeg, det var klogt at gøre det,« siger Marco Rubio og tilføjer:

»Vi opfordrede faktisk til det, så længe man, du ved, ikke kompromitterer nogen kilder eller metoder.«

Videre forklarer senatoren, at i 'den nye æra af hydrid krigsførelse er information en stor del af det':

»Et af Putins mål i alt dette har været at overbevise folk i Vesten om, at han rent faktisk var blevet angrebet – og at han faktisk gjorde det (invasionen, red.) i forsvar. Og det faktum, at den information (om false flags, red.) var ude flere uger i forvejen, gjorde det umuligt for ham at gøre sådan,« forklarer senatoren.

Et 'false flag' er et begreb, der bruges om en mission, der har til formål at skjule, hvem der reelt står bag eksempelvis et angreb. Det skal efterfølgende kunne bruges som undskyldning for, at man selv går til angreb.