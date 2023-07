Han kæmper for at blive den næste præsidentkandidat for republikanerne og hans kampagne samlede på blot en time mere end en million dollar ind ved offentliggørelsen af sit kandidatur.

Alligevel skærer Ron DeSantis, der er guvernør i Florida, i sin præsidentkampagne stab.

Han fyrer nemlig mere end en tredjedel af sine medarbejdere for at få sin kampagne tilbage på sporet, skriver mediet Politico.

»Som følge af en gennemgang fra top til bund i vores organisation har vi taget yderligere aggressive skridt for at strømline driften og sætte Ron DeSantis i den stærkeste position til at vinde primærvalget og besejre Joe Biden,« siger Ron DeSantis' kampagnemanager Generra Peck i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Guvernør DeSantis kommer til at lede det store comeback for Amerika, og vi er klar til at gå på gaden, nu hvor vi ser ind mod en vigtig måned i kampagnen.«

Den massive fyringsrunde inkluderer intet mindre end 38 stillinger på tværs af flere afdelinger, bekræfter rådgivere overfor Politico.

Udover de nu 38 stillinger har DeSantis også sagt farvel til to af sine kampagnerådigivere Dave Abrams og Tucker Obshain, skriver Politico.

Ifølge Politico talte Ron DeSantis kampagne mere end 90 medarbejdere på lønningslisten indtil slutningen af juni.

44-årige Ron DeSantis meldte i maj sig ind i kampen om at få pladsen som republikanernes præsidentkandidat.

I den kamp møder han modstand fra den tidligere præsident Donald Trump, der var præsident fra 2017 til 2021.

Ron DeSantis har været særdeles omdiskuteret i sin tid som Florida-guvernør på grund af en række politiske beslutninger.

Blandt andet, da han tidligere på året underskrev et omstridt lovforslag om abort, og da skoler sidste år blev forbudt at have kønsidentitet eller seksuel orientering i skolen til og med 3. klasse.