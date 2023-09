Den fremtrædende republikaner Mitt Romney stillede sig onsdag op for rullende tv-kameraer og annoncerede, at han snart stopper i politik.

Men han sagde også noget helt andet, som får langt større opmærksomhed.

For undervejs i seancen kom Mitt Romney – som var sit partis præsidentkandidat i 2012, hvor han tabte til demokraten Barack Obama – ind på et af de helt store samtaleemner i amerikansk politik lige nu.

Ikke bare i det republikanske parti, men i USA: Den dybe splittelse, partiet gennemlever med en krig mellem to uforsonlige fløje.

Den ene bakker Donald Trump op i tykt og tyndt. Den anden mener, at den tidligere præsident er ved at smadre partiet indefra.

Ingen var i tvivl om, hvor Mitt Romney står i den fløjkrig. Alligevel vakte hans ordvalg om Donald Trump og hans tilhængere opsigt.

»Der er ingen tvivl om, at det republikanske parti i dag lever i skyggen af Donald Trump,« sagde Mitt Romney indledningsvis og indrømmede, at Trump-fraktionen er partiets største og mest magtfulde netop nu.

Men ifølge den 76-årige senator fra Utah skader Trump og hans tilhængere både partiet og USA:

Mitt Romney besvarede spørgsmål fra pressen efter at have annonceret, at han ikke genopstiller ved næste valg.

»Det er en populistisk og efter min mening demagogisk fraktion af partiet,« sagde Romney om den rivaliserende fløj med Trump i spidsen.

Romney gjorde sig bemærket som en af Trumps hårdeste modstandere internt i det republikanske parti, da han var en af de få republikanere, der stemte for at dømme Trump ved en rigsretssag i det amerikanske Senat.

Onsdag kaldte Romney det mindretal, han selv tilhører i partiet, for 'den kloge fløj', og den tidligere præsidentkandidat føler sig overbevist om, at dette mindretal ikke blot vil overleve, men vokse sig større og med tiden generobre taktstokken hos republikanerne.

»Min fløj taler om politik. Om emner, som vil gøre en forskel i amerikanske borgeres liv. Trump-fløjen taler om vrede. Om at få hævn og revanche og retter deres fokus mod valgresultatet fra 2020. Hvad er deres politik for fremtiden? Mit parti får kun unge vælgere til at stemme på os, hvis vi taler om fremtiden,« sagde Mitt Romney til den forsamlede presse onsdag.

Han stopper ikke i amerikansk politik med det samme, men genopstiller ikke ved næste års senatsvalg i den amerikanske delstat Utah, som falder sammen med præsidentvalget.

»Ved slutningen af endnu en embedsperiode ville jeg være midt i 80erne.«

»Ærligt talt, så er det tid til en ny generation af ledere. Det er dem, som bør tage de beslutninger, der kommer til at forme den verden, de skal leve i,« sagde Mitt Romney om sine bevæggrunde.

Han fortsætter som senator resten af sin periode frem til januar 2025.

Paradoksalt nok ventes Romneys varslede pension at bane vej for en kandidat, der i højere grad følger både Trumps linje og den hårde konservative linje, som Utahs anden senator, Mike Lee, står for.