Et romantisk frieri var nær ved at blive fatalt for et amerikansk kærestepar.

Manden i forholdet, 27-årige Joshua Mason, havde planlagt en tur ud til bjergtoppen Jasper Peak i den amerikanske delstat Colorado, hvor han ville fri til kæresten Katie Davies.

Det skriver The Denver Post.

Så langt, så godt.

I begyndelsen af juli begyndte parret opstigningen mod Jasper Peak, og i løbet af turen fandt Joshua det perfekte sted til et romantisk frieri.

Han friede, og heldigvis sagde 28-årige Katie Davies ja.

Her skulle historien helst have været sluttet, men desværre. Solen gik ned, og pludselig fór parret vild.

Det forlovede par kunne ikke finde tilbage igen, og det havde de af gode grunde ikke kalkuleret med.

De havde hverken pakket vand eller redskaber til at holde sig varme.

Det kunne være gået alvorligt galt for parret, men til deres held stødte de tilfældigvis ind i en anden vandrer, der kunne følge det udmattede par ned ad bjerget.

»De viste symptomer på højdesyge og alvorlig dehydrering, så de andre vandrere gav dem vand, mad og et varmt opholdssted,' skriver politiet i Boulder Country i en pressemeddelelse om hændelsen.

Heldigvis blev parrets tilstand hurtigt bedre, og de kom ud af episoden uden varige mén.